Rapita da un uomo conosciuto in chat, 13enne salvata dalla Polizia

Non riuscivano a trovarla né a rintracciarla da due settimane. Lei è una ragazzina di soli 13 anni e la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. È stata ritrovata a casa di un uomo che aveva conosciuto tramite una chat.

Fortunatamente era sana e salva, ma era a casa di un uomo di 34 anni, il quale l’aveva rapita dopo averla conosciuta online. La vicenda.

13enne rapita da un uomo

Lei ha solo 13 anni ed abita in Texas, negli Stati Uniti. La sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa due settimane fa, non avendo di lei più notizie. Fortunatamente è stata ritrovata, sana e salva, ma a 60 miglia di distanza da casa sua, in un luogo che lei stessa non conosceva. Si trovava a Davidson, nella Carolina del Nord ed era a casa di un uomo.

Il 34enne, che la ragazzina aveva conosciuto online, l’aveva ritracciata e rapita, portandola nella sua casa. L’uomo, non appena è stato identificato dalla Polizia locale, è stato arrestato per sottrazione di minore, ma su di lui pendono anche altre accuse, come quella di stupro.

Stando a quanto ricostruito dallo sceriffo della locale contea dove la 13enne è stata ritrovata, la ragazzina era sparita da casa dopo che aveva conosciuto quell’uomo online. Lui era riuscito a convincerla a lasciare la sua casa. Il 1 marzo scorso, la famiglia della giovanissima ne ha denunciato la scomparsa e, da qui, l’FBI ha dato inizio alle ricerche.

Grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza poste nelle vicinanze della casa della ragazzina, la Polizia locale ha potuto visionare un’auto sospetta vicino casa. Da questi filmati, è stato possibile risalire ad un indirizzo di un uomo che vive nella contea di Davidson.

L’aveva conosciuto in chat: lui l’ha rapita e rinchiusa

Una volta identificato il proprietario dell’auto, gli agenti lo hanno fermato proprio mentre usciva di casa. Hanno interrogato l’uomo e scoperto che la 13enne rinchiusa in una dependance di una proprietà a Lexington, a circa 60 miglia da Charlotte, dove è stata trovata sana e salva.

L’hanno tratta in salvo e portata in ospedale dove è stata visitata. Sul suo corpo non sono stati individuati segni di violenza alcuna. Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di sottrazione di minore e la sua cauzione è stata fissata a 1,25 milioni di dollari. Ma c’è la possibilità concreta che venga condannato. Se così fosse, l’uomo rischia l’ergastolo.

In una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Davidson, Simmons, ha avvertito tutti i genitori che lo stavano ascoltando, anche tramite tv e social, che casi come quello della ragazzina 13enne rapita, stanno aumentando di numero e ha indotto a controllare le attività che i propri figli hanno sui social per evitare di incappare in queste tristi vicende.

“Come genitori, dovete essere saggi e capire il pericolo che corrono i vostri bambini. Per favore aiutateci” – ha affermato, chiedendo davvero aiuto a tutti i genitori per la salvaguardia dei propri figli da questi malintenzionati.