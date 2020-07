Rangnick al Milan è un affare fatto. Dopo i tanti contatti in periodo di lockdown e gli incontri alla riapertura delle frontiere, sono seguite le firme. Rangnick sarà il prossimo allenatore-manager rossonero. È stato messo tutto nero su bianco in queste ultime ore. Non sono bastate a Pioli le ultime ottime prestazioni per tenersi stretto il Milan.

Il Milan nelle mani di Rangnick

Alla vigilia del delicatissimo match contro la Juventus, il club rossonero è pronto a svoltare ancora. In panchina e sotto il punto di vista dirigenziale. Maldini, il diesse Massara e Stefano Pioli, nonostante il discreto operato degli ultimi mesi, saranno costretti a fare le valigie a fine stagione. L’unico che potrebbe rimanere, perché gli è stato proposto un ruolo di immagine (alla Zanetti nell’Inter) è proprio Paolo Maldini, che avrà la scelta o meno di rimanere all’interno del club (difficile…). Per il resto l’attuale corpo tecnico e manageriale milanista verrà sostituito al termine della stagione sportiva. Farà tutto Rangnick. Allenatore e manager. Nonostante le smentite continue del Milan, così sarà. Ha scelto Gazidis e per la prima volta ha deciso di uscire allo scoperto.

