Raffaella Carrà, perché non ha mai avuto figli? L’amara rivelazione dopo la morte

Raffaella Carrà, sapete perché non ha mai avuto figli naturali? Arriva l’amara rivelazione dopo la sua morte. Ecco che cosa è venuto fuori.

Arriva una dichiarazione inaspettata sul conto di Raffaella Carrà: a galla tutta la verità. Ecco perché non ha mai avuto figli. Il motivo è incredibile.

Raffaella Carrà, la compianta regina della televisione italiana

Ancora si fa fatica a credere che Raffaella Carrà, regina della televisione italiana, non ci sia più. Quel maledetto luglio del 2021 si è spenta a 78 anni dopo aver lottato per più di un anno contro un maligno e terribile cancro ai polmoni.

Lei, che nella sua vita ha affrontato tante battaglie, non è riuscita a vincere però questa guerra che l’ha trovata impreparata e che l’ha messa spalle a muro. Si è ritrovata a dover deporre le armi, Raffaella Carrà, che ha lasciato con la sua morte un vuoto incolmabile nel cuore di tantissimi italiani e non, che l’hanno amata.

Il successo di Raffaella non era soltanto nazionale: la Carrà era una star in Italia ma anche all’estero. Pensate che persino in Argentina la conoscevano e della Spagna ne vogliamo parlare? Era diventata la sua seconda casa, aveva anche diverse proprietà nella vicina nazione iberica dove spesso si rifugiava per fuggire dal tran tran italiano.

La vita di Raffaella Carrà è stata costellata da tanti successi sia professionali che personali. Eppure, sebbene avesse tutto, le mancava una cosa, la più importante: un figlio. Perché non ha mai avuto figli naturali? Dopo la sua morte arriva la inaspettata e dolorosa verità. Ecco la ragione che nessuno si aspettava.

Perché la conduttrice non ha avuto figli naturali

Di Raffaella Carrà abbiamo sempre pensato di sapere tutto: vita, morte e miracoli della famosa conduttrice. Eppure, ci sono tanti tasselli che ancora devono essere sistemati per ricostruire il complesso puzzle della sua esistenza.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, sappiamo tutti che per tanti anni è stata compagna di Gianni Boncompagni con cui ha anche collaborato a programmi di grande successo. Poi ha avuto una relazione altrettanto lunga con Sergio Japino che è stato tra l’altro colui che ha annunciato al mondo la sua morte.

Anche se con quest’ultimo la relazione era finita ormai da un po’ di tempo, i due sono rimasti in ottimi rapporti fino a quando la morte non ha strappato la Carrà alla vita terrena. Eppure, con nessuno dei suoi ex fidanzati la conduttrice di fama internazionale ha mai avuto figli: per quale ragione?

Dopo oltre un anno dalla sua morte, viene a galla tutta la verità. Raffaella Carrà non ha mai sentito, perlomeno da giovane, l’istinto di maternità. Il fatto di volersi dedicare alla carriera, l’ha portata a fare delle scelte dolorose, a mettere se stessa al primo posto.

Quando però ad un certo punto, il desiderio di diventare madre si è fatto sentire prepotente, non ha avuto la possibilità di mettere al mondo dei figli. La ragione non è chiara. Questo dolore però la conduttrice non l’ha mai superato.

Sebbene non abbia avuto dei figli naturali, ha riversato però tutto l’amore che avrebbe potuto dare come madre, agli animali ma anche ai figli non suoi, per esempio ha “adottato” con il cuore i suoi due nipoti, figli di suo fratello Renzo che è venuto a mancare drammaticamente, oltre che tantissimi bambini a distanza.

Il tema dell’adozione era molto caro alla Carrà che addirittura nel 2004 mise in piedi un programma in Spagna, dal titolo Contigo e poi nel 2006, in Italia, la trasmissione Amore che si occupava per l’appunto di sensibilizzare all’importanza della adozione.

Raffaella ha sempre amato i bambini e anche in televisione si è mostrata particolarmente affabile, dolce e gentile con loro. Non ha voluto però intraprendere un percorso di fecondazione assistita o artificiale per metterne uno tutto suo al mondo. La Carrà ha sempre detto che la natura e il fato avevano preso questa decisione e che fosse innaturale contestarla.