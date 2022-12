Rafael Leao-Milan, si tratta per il rinnovo

La situazione contrattuale di Rafael Leao continua a far preoccupare i tifosi del Milan: il portoghese infatti andrà in scadenza nel 2024 ed al momento il suo entourage non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza.



Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere ed il campione portoghese continua a trattare il rinnovo con il Milan senza però aver ancora trovato un accordo.

Stando alle ultime indiscrezioni fatte dal Corriere dello Sport la dirigenza rossonera avrebbe proposto un rinnovo da circa 7 milioni di euro netti al giocatore che starebbe valutando l’idea di accettare o valutare nuove offerte provenienti da club esteri.

In una recente intervista rilasciata il numero 17 non ha nascosto il suo sogno di giocare in Premier League ammettendo inoltre di avere una simpatia particolare per l’Arsenal, club rivelazione di questo 2022.

“SE MI PIACEREBBE GIOCARE IN FUTURO ALL’ESTERO? SÌ, IN FUTURO… MA ORA SONO FOCALIZZATO SUL MILAN, PENSO AL MILAN E HO UN CONTRATTO COL MILAN CHE È UN TOP CLUB CON UNA GRANDE STORIA. LA CITTÀ DI MILANO MI PIACE MOLTO. VINCERE COL MILAN È STATO UNO DEI MIGLIORI MOMENTI DELLA MIA VITA, DELLA MIA CARRIERA”

Rafa Leão: “Experience in new league? Yes, in the future… but now I’m 100% focused on AC Milan — it’s a top club and I’m under contract there. I like the city too”, tells @rdpafrica 🇵🇹 #ACMilan

“I watch many games. This year, I like Arsenal — they’re playing very well”. pic.twitter.com/1a5Snatpnr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022