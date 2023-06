Raddoppia la resa delle patate nell’orto: non dovresti mai piantarle senza questo

By

Raddoppia la resa delle patate nell’orto: ecco perchè non si dovrebbe mai piantarle senza avere queste informazioni precise. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito lo trovate nelle prossime righe, al fine di avere una corretta conoscenza a tal proposito.

Per coloro che amano coltivare il terreno e piantare le patate nel proprio orto, è importante utilizzare un ottimo accorgimento così da rendere doppia la loro resa.Un consiglio decisamente utile da applicare nel proprio orto, quando si vogliono coltivare le patate. Non dovreste mai piantarle senza questo metodo. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Raddoppia la resa delle patate nell’orto: la coltivazione delle patate nell’orto casalingo

Come accennato nelle prime righe, si parlerà delle patate e del metodo per poterle coltivare al meglio. Un metodo che sarà presentato qui di seguito nei minimi dettagli, ma adesso andiamo per gradi.

Nel nostro territorio, solitamente le patate si coltivano nel periodo di Aprile. Tale coltivazione si potrebbe pure effettuare in un periodo precedente a questo specifico mese, ma si sconsiglia visto che le patate sono molto sensibili alle intemperie.

Ne consegue che risulta preferibile piantarle nel mese di Aprile, così da evitare il gelo e la neve che potrebbero esserci nei mesi precedenti.

Non si tratta di una condizione assolutamente necessaria, ma si consiglia di usare le patate provviste già di germogli, prima della fase derivante dalla semina.

Questo è indubbiamente un metodo sicuro per poter avere una buona resa della patata.

Una patata coi germogli, dunque, parte già avvantaggiata rispetto a quelle che ne sono ancora sprovviste. Ciò in quanto ha cominciato la sua crescita ancora prima di essere piantata nel terreno. Ecco spiegato il motivo per cui le patate si dovrebbero germinare un mese prima della fase della semina.

Una modalità molto utile per consentire un incremento del germogliare delle patate, è certamente quella di preparare le patate alla procedura della semina.

Per eseguire tale intervento, approssimativamente un mese prima di procedere piantando le patate, potrete iniziare col procedimento attinente la germinazione.

Raddoppia la resa delle patate nell’orto: tutto ciò che c’è da sapere sulle fasi di germinazione

Come procedere?

Il primo passaggio da svolgere è quello di conservare le patate all’interno di alcune scatole, in un posto caldo, umido e privo di luce.

Nell’arco di tre settimane i germogli dovrebbero risultare già perfettamente formati.

Per piantare le piante, è fondamentale la preparazione più adeguata del vostro terreno.

L’operazione della semina avviene mediante l’utilizzo di apposite file, distanziate tra di loro di 50 centimetri.

Una volta formate queste file, allora procederete col passaggio successivo, ovvero quello di aggiungere della cenere derivante dal legno. Questa si andrà a spargere lungo tutte le file appena realizzate, costituendo un intervento di grande utilità quando si effettua la coltivazione delle patate.

La cenere, infatti, è arricchita da diverse sostanze sia minerali che organiche. In aggiunta ha come peculiarità un elevato contenuto di potassio e di calcio, di cui le patate necessitano in quantità consistenti.

Oltre a essere un ottimo nutriente per le piante, la cenere di legno ha pure una funzione protettiva. Tutto questo grazie alle sue proprietà e, tra queste, rientra anche quella di disinfettare il terreno, andando così a rendere migliore lo stato delle piante che in questo modo risulteranno maggiormente tutelate dalle malattie.

Considerate che i tuberi delle patate attirano diversi parassiti e la cenere è uno straordinario metodo repellente che andrà automaticamente a respingerli.

Un metodo eccezionale con questo ingrediente

Ecco quindi l’importanza di piantare le patate nel vostro orto con questo ingrediente dalle proprietà strabilianti.

La cenere di legno, infatti, aumenterà di sicuro la resa delle patate nell’orto. Però il quantitativo non si deve utilizzare in modo eccedente.

Generalmente la cenere si applica unicamente sui terreni più acidi.

A questo ingrediente potrete aggiungere un piccolo quantitativo di letame di pollo pellettato, così da applicare pure questo secondo elemento nelle file preparate in precedenza.

La forma in pellet non risulterà sgradevole, per quanto riguarda l’odore, rispetto all’aroma del letame fresco di pollo. Questo è un elemento ricco di fosforo, azoto, calcio, potassio, ferro, magnesio e manganese.

In base a ciò che sostengono gli esperti del settore, tale ingrediente può incrementare la resa fino al 40%.

Ciò è concretizzabile in quanto viene assorbito con facilità dalle piante, rendendo così migliore la fioritura e la fruttificazione. Rafforzando contemporaneamente il sistema immunitarie delle piante.

Un fertilizzante che ha origini organiche ed è molto utilizzato e conosciuto nella coltivazione di ortaggi e di frutta.

I giardinieri adoperano sempre questo espediente, perché molte delle colture di tipo orticolo rispondono in maniera soddisfacente a questo metodo. Una metodologia che si utilizza in modo particolare per ottenere un’ottima resa delle patate nell’orto.

Fasi finali: ultimi dettagli da considerare

Adesso potrete iniziare a disporre le patate di semina nelle file. Nel caso di un formato più grande delle patate, si possono pure inserire a metà. Un ottimo metodo per incrementare il materiale del seme e la potenza della sua resa finale.

Ognuna deve distanziarsi dall’altra di 40 cm, a una profondità di circa 10 cm. Coprirle poi col terreno e il lavoro è terminato.

Con questa utile tecnica del tutto naturale, avrete la possibilità di poter contare su un resa ottimale delle vostre patate.

Rimanendo completamente soddisfatti dai risultati derivanti da questi particolari passaggi con due ingredienti infallibili. Ecco che se siete arrivati fino a questo punto dell’articolo avrete compreso quali sono le varie fasi che vi permetteranno di ottenere dei risultati ottimi. In questo modo potrete ottenere una resa davvero ottimale delle vostre patate.