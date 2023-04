Quiz visivo, solo se sei furbo e intelligente trovi i 5 animali nascosti nell’immagine

Questo quiz visivo richiede di trovare i 5 animali che si nascondono nel bosco, riuscirai a risolverlo? Scoprilo qui.

I quiz visivi sono un modo divertente e stimolante per tenere il cervello attivo e allenato. Questi test consistono generalmente in un’immagine che presenta un enigma visivo, ad esempio richiede la ricerca di un oggetto nascosto. Un quiz visivo molto popolare è quello che richiede di trovare 5 animali nascosti in un’immagine in un tempo massimo di 10 secondi. Vediamo.

Perché cimentarsi regolarmente in un quiz visivo

Di tanto in tanto, fa bene cercare di risolvere un quiz visivo. Si tratta di un’attività particolarmente utile perché migliora la concentrazione e la memoria visiva. In più, aumenta la creatività e il pensiero laterale, e previene l’invecchiamento cerebrale.

I test visivi possono anche aiutare a migliorare la coordinazione tra occhi e mani e possono anche essere utilizzati come strumento di valutazione per alcune malattie neurologiche. E questo è vero per persone di tutte le età.

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica “Frontiers in Aging Neuroscience” ha dimostrato che l’esercizio cognitivo attraverso i test visivi può migliorare la funzione esecutiva e la memoria visiva degli anziani.

Questo studio ha dimostrato che gli anziani che hanno svolto test visivi regolarmente hanno ottenuto punteggi migliori in test di memoria visiva e funzione esecutiva rispetto a quelli che non hanno svolto alcun esercizio cognitivo.

Ma non sono solo gli anziani a beneficiare degli effetti positivi dei test visivi. Un altro studio ha dimostrato che i bambini che svolgono regolarmente esercizi cognitivi come i quiz visivi migliorano la loro capacità di risolvere i problemi, la capacità di attenzione e la memoria a breve termine.

Inoltre, questi test visivi possono essere utilizzati come uno strumento per valutare il livello di stress. Uno studio condotto presso l’Università di New Mexico ha dimostrato che i partecipanti che hanno svolto un test visivo hanno mostrato un calo significativo dei livelli di stress rispetto a quelli che non hanno svolto alcun test.

Quiz visivo: riesci a trovare i 5 animali?

Tornando al quiz visivo di cui abbiamo parlato in apertura, richiede di trovare 5 animali nascosti in un’immagine. Nell’immagine si vedono due gatti al centro di un bosco, mentre stanno bevendo il the. Gli animali da ritrovare sono piccoli e sparsi nell’immagine, e bisogna individuarli in un tempo massimo di 10 secondi.

Questo tipo di test è particolarmente interessante perché presenta un grado di sfida moderato. Ci sono molti elementi nell’immagine, alcuni dei quali possono trarre in inganno l’osservatore e distoglierlo dal cercare gli animali nascosti.

Tuttavia, con un po’ di pratica e abilità, la maggior parte delle persone può imparare a trovare gli animali nascosti in modo rapido e preciso. Inoltre, il test può essere svolto più volte per migliorare le prestazioni e per divertimento.

La soluzione

Siete riusciti a trovare la soluzione del test e a individuare tutti e 5 gli animali? Se si, complimenti! In caso contrario, non c’è problema, sveliamo ora la soluzione. Gli animaletti da trovare sono 3 pesciolini e un ragno. Per individuarli, basta guardare sullo sfondo dell’immagine e sui tronchi degli alberi.

Se non siete riusciti a risolvere il quiz visivo al primo colpo e in soli 10 secondi, non c’è da disperare, potete riprovarci! E poi, ci si può divertire ancora di più sfidando gli amici o i familiari a fare la stessa cosa per vedere chi è più veloce.

Cimentarsi in questo genere di enigmi e test regolarmente, magari per qualche minuto al giorno, consente di tenere il cervello in attività.