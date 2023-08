Quest’uomo trova uno strano oggetto in giardino, l’indomani sbuca la polizia in casa

By

Un uomo trova uno strano oggetto in giardino, non sa che si tratta di una pietra preziosa e rara rubata. Ecco qual era.

Un uomo si stava dedicando alla sua attività preferita nel weekend, il giardinaggio, quando ha trovato uno strano oggetto, duro e appuntito. Non rendendosi subito conto del fatto che si trattasse di una pietra preziosa, l’uomo l’ha portata in casa per osservarla meglio, ma sarebbe stato meglio se non l’avesse mai fatto.

Trova uno strano oggetto in giardino e finisce nei guai

Una volta dentro casa, l’uomo ha guardato l’oggetto da tutte le angolazioni, cercando di scrutarne ogni minimo dettaglio nella speranza di capirci qualcosa. Il tutto con scarsi risultati. A quel punto, insieme alla moglie decise di fare ricerche online per capire di cosa potesse trattarsi. Incredibilmente, le ricerche suggerivano che quello che aveva in mano era un esemplare di alessandrite, la pietra preziosa più rara al mondo!

Ma come era finita nel suo giardino? Questa era una domanda a cui non riusciva assolutamente a dare risposta. Comunque, per confermare che si trattasse di quella particolare pietra preziosa, l’uomo la portò da un suo gioielliere di fiducia, il quale rimase sgomento davanti ad una simile scoperta.

Il gioielliere, comunque, suggerì all’uomo di non far sapere a nessuno del suo straordinario ritrovamento, poiché avrebbe potuto attirare l’attenzione di malintenzionati. L’uomo, quindi, portò la pietra con sé a casa senza menzionare la cosa con nessuno. La giornata proseguì come al solito, e dopo cena l’uomo e sua moglie andarono a letto presto.

Nel cuore della notte, però, furono svegliati dal rumore di sirene e pugni che battevano alla porta: la polizia! Cosa volevano da loro? Forse l’avete già immaginato, ma una ragione dietro quel “fortunato” ritrovamento c’era eccome: un ladro aveva gettato la pietra in un campo lì vicino dopo averla rubata, e qualche animale l’aveva trasportata fino al giardino.

Peccato che la pietra appartenesse ad un collezionista miliardario, il quale aveva scatenato la Polizia alla disperata ricerca dell’oggetto rubato. L’uomo e sua moglie, quindi, si trovarono a doversi giustificare riguardo al perché la pietra fosse ora in loro possesso.

Comunque, dopo diverse ore di spiegazioni ed indagini, gli agenti capirono la situazione, ripresero la pietra e andarono via. Una situazione assurda e pericolosa finita bene, per fortuna!

Cos’è l’alessandrite

Ma quanto è preziosa questa pietra rubata, e di cosa si tratta di preciso? L’alessandrite è una gemma considerata la più rara al mondo, soprattutto perché è difficile trovarla in grandi quantità, ma anche per il suo particolare colore, che cambia a seconda della luce.

In particolare, questa gemma è un tipo di crisoberillo, il cui colore può andare dal verde al rosso porpora. Oltre a cambiare colore, l’alessandrite è in grado di riprodurre un effetto ottico definito ad occhio di gatto, cioè con una linea bianco-argentata al centro, proprio come la pupilla di un gatto.

La storia dell’alessandrite inizia in Russia, infatti la gemma prende il nome dallo Zar Alessandro II. I primi cristalli di questa pietra preziosa, infatti, sono stati ritrovati il giorno del compleanno dello zar, nel 1830. Inoltre, i colori che la gemma può assumere, rosso e verde, riprendevano a quel tempo i colori della Russia zarista, di cui l’alessandrite divenne il simbolo.