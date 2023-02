Questo ingrediente toglie qualsiasi macchia dai panni: solo così tornano nuovi

By

Grazie a questo ingrediente potremo levare dai nostri panni le macchie più ostinate. Ecco come fare per farli tornare come nuovi.

I nostri panni tendono a sporcarsi ogni giorni e quindi ci ritroviamo con una pila di robe da dover lavare e molte volte tendiamo a unire i capi colorati con quelli bianchi e questo è un grave errore.

Alle alte temperature della lavatrice, infatti, i nostri capi possono stingersi e quindi i bianchi potrebbero ritrovarsi ad avere un colore differente da quello originario ed è meglio separarli duranti i lavaggi.

Panni: l’ingrediente che li rende come nuovi

Ma molto spesso, ci ritroviamo delle macchie che non sono dovuti ad altri capi colorati ma bensì ad altri fattori spesso provenienti dall’esterno ma a volte provenienti anche dalla stessa lavatrice.

Molti capi d’abbigliamento si sporcano di cibo o di terreno, e queste sono macchie davvero difficili da rimuovere e quindi ci affidiamo ai prodotti in commercio che dovrebbero levare queste.

Ma questi prodotti oltre ad essere nocivi con il lungo andare possono anche rovinare le fibre dei nostri tessuti per via della loro aggressività e quindi dobbiamo stare molto attenti al loro utilizzo.

Inoltre, se la nostra lavatrice viene lasciata spesso non lavata e se si tende a tenere l’oblò chiuso dopo il funzionamento potrebbero crearsi delle muffe che andranno a macchiare i nostri panni.

Per questo motivo, si evita che questo accada, pulendo a fondo la nostra lavatrice detergendola con dei prodotti adatti o anche solo con un po’ di bicarbonato lavando le giunture e il cestello.

Ma grazie ad un prodotto naturale, possiamo evitare che si formino macchie e che quelle più ostinate vengano rimosse del tutto dai nostri panni al fine di avere un lavaggio perfetto e che i nostri panni tornino come nuovi.

Ecco come procedere

Per fare questo abbiamo bisogno di un solo ingrediente che possiamo facilmente reperire e si tratta dell’aceto bianco che solitamente si trova in cucina e quindi andremo a prendere dalla nostra credenza.

Questo prodotto, contiene acido acetico e quindi si comporterà come un detergente naturale, e non solo sarà infallibile contro la macchie ma ravviverà il bucato facendo tornare i tessuti come nuovi.

Per prima cosa prendiamo una bacinella con un litro d’acqua e diluiamo al suo interno circa 150ml di aceto bianco per poi immergere i nostri panni e lasciarli a riposare nella soluzione per circa un’ora.

Dopo, aggiungiamo un cucchiaio di Sapone di Marsiglia se ci sono macchie difficili da rimuovere e laviamo il tutto a mano oppure mettiamo i panni in lavatrice separatamente da altri indumenti.

Una volta lavati, è consigliabile lasciare asciugare i panni trattati all’aria aperta in quanto riescono a respirare maggiormente e i tessuti tenderanno a ricompattarsi e a tornare come nuovi.

Questo è solo uno dei tanti metodi tramandati dalle nostre nonne per levare le macchie tra gli altri ci sono l’uso del bicarbonato di sodio, l’uso di succo di limone e anche l’uso del latte per rendere i panni più bianchi che mai.