Questo farà rivivere tutte le piante ingiallite o marce solo nel giro di qualche ora

Piante marce e ingiallite? Grazie a questo metodo in poco tempo torneranno ad essere bellissime e rigogliose.

Le piante ingiallite o marce non sono altro che la conseguenza di una mancata cura, di una innaffiatura esagerata o di un posizionamento del vaso inadatto per quella tipologia di pianta. A tutto questo si aggiunge anche una possibile malattia, con insetti che si nutrono della linfa della pianta sino a farla morire. Gli esperti insegnano modi per aiutarle e ingredienti completamente naturali che contrastano ogni tipo di fenomeno: in questo caso la sostanza contrasta l’attacco degli insetti e rimette a nuovo piante con radici marce e foglie gialle.

Piante ingiallite e marce, quali sono gli ingredienti per salvarle?

Se le piante hanno le foglie gialle e le radici marce, ci sono alcuni ingredienti che possono essere usati al fine di poterle salvare e renderle ancora più belle di prima. Nella maggior parte dei casi, la pianta ha necessità di essere nutrita al meglio con degli elementi che siano ricchi di sali minerali e vitamine.

Una sostanza liquida ideale per le piante e il loro fabbisogno giornaliero è composta da:

Zucchero di canna – 3 cucchiai

Acqua tiepida – 1 litro

Cannella in polvere – 3 cucchiai

Pepe nero in polvere – 1 cucchiaio

3 ingredienti indispensabili per nutrire la pianta, idratarla e ridarle vigore. Il pepe nero agisce come repellente naturale eliminando gli insetti e contrastando l’arrivo di quelli nuovi. I vivaisti esperti consigliano di usare sempre questi ingredienti con il procedimento come di seguito riportato.

Come applicare la sostanza per le piante: i consigli dei vivaisti

Il preparato ha come ingredienti principali il pepe nero in polvere, la cannella in polvere e lo zucchero di canna.

Il procedimento è il seguente:

Prendere un litro di acqua tiepida e aggiungere lo zucchero di canna, mescolando sino a quando non si scioglie; Versare adesso la cannella in polvere e mescolare per bene sino a quando non si sarà sciolta Stesso discorso per il pepe nero in polvere da mescolare e far sciogliere.

Tutti elementi che nutrono la terra, idratano e contrastano l’attacco da parte dei parassiti. Una volta che si è ottenuto il composto liquido, versarlo dentro un bicchiere in quantità adatte al tipo di problematica e grandezza della pianta.

Questo fertilizzante naturale sarà da usare non più di una volta al mese, considerando che tutti gli ingredienti sono potenti e aiutano la pianta a riprendersi nel giro di pochi giorni. Chiedere sempre un consiglio agli esperti, per capire quali siano le quantità adatte per la pianta o se la stessa necessiti di un trattamento particolare.

Il mix di ingredienti di cui sopra è ottimale per ogni tipo di pianta, nessuna esclusa, nelle quantità indicate e con le modalità d’uso che non dovranno mai superare una applicazione al mese.