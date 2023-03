Questo è il posto più bello d’Italia in primavera: hai capito dove ci troviamo?

Questo posto incantevole e bellissimo in Italia in primavera si veste di colori e bellezza, da vedere almeno una volta nella vita.

In Italia la primavera veste i paesi di colori pastello che cambiano con la luce del sole. Uno scenario unico nel suo genere che rende magico anche il posto meno conosciuto. In particolare, c’è un posto bellissimo dove la fioritura primaverile è un evento atteso anno dopo anno, con turisti che vengono appositamente da ogni parte del mondo per poter vedere dal vivo questo tripudio di colori. Dove si trova? Impossibile resistere a tanta bellezza.

Italia in primavera: il paese che si veste di fiori e colori

L’Italia è un Paese bellissimo, non solo per la sua storia che ripercorre i secoli ma anche per i paesaggi che cambiano Regione dopo Regione. Dalle montagne alle colline, sino alle pianure che sembrano infinite per poi incontrare il mare e la bellezza di luoghi amati in ogni parte del mondo.

Tra tutte queste meraviglie infinite, una campagna durante la primavera si veste di colori e di fiori. Siamo a Castelluccio di Norcia e qui lo spettacolo è gratuito, offerto da Madre Natura da immortalare come fosse una cartolina unica nel suo genere.

Per chi non lo conoscesse, questo centro storico si trova sull’Appennino umbro a 1400 metri di altezza. I suoi colli e le sue distese sembrano disegnate talmente sono perfette e cariche di colore.

La fioritura in Primavera è uno spettacolo che scioglie il cuore dei più cinici e che fa apprezzare la primavera anche agli amanti della neve. Succede solo una volta ogni anno ed è da vedere almeno una volta nella vita.

Quando andare a vedere la fioritura e consigli

Castelluccio di Norcia è un paese piccolissimo, distante da Norcia pochissimi chilometri e ricordato per il terremoto del 2016 che ne ha distrutto una parte notevole. Il suo borgo è in posizione privilegiata dove poter osservare dall’altro la meraviglia di questa fioritura che prende vita come in un quadro, colore dopo colore.

Il piano di Castelluccio una volta era un lago, oggi prosciugato, che lascia scoperta una ampia parte di circa 15 chilometri in estensione. Tra i prodotti della tradizione da non perdere, ci sono le lenticchie IGP, simbolo del borgo che da secoli rappresentano il pasto principale di questa comunità.

La tavolozza dei colori della fioritura non è dovuta solo alle lenticchie, bensì ad un insieme di specie di fiori selvatici di vario tipo. Un aiuto di sicuro interesse per la coltivazione della lenticchia e per creare uno spettacolo durante la primavera impossibile da spiegare.

Le tinte sono diverse, dall’azzurro chiaro del fiore della lenticchia sino al rosa e il bianco che lasciano spazio alla senape selvatica con il suo giallo tenue. Poi c’è il papavero che regala una nota di rosso e il viola del fiordaliso: un quadro dipinto con colori vivi che esplodono completamente tra maggio e giugno. Non esistono date certe per godere di questa magia, perché ogni anno i fattori possono essere differenti: in linea generale si parla comunque di metà primavera, sempre verso giugno.