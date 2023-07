Questo dispositivo rivoluzionario rinfresca tutte le stanze nel giro di due minuti

Per affrontare il caldo non c’è solo il condizionatore, rinfresca tutte le stanze in poco tempo grazie a questo dispositivo.

Il gran caldo di questa estate 2023 ha costretto molte famiglie che non avevano il condizionatore in casa a procurarsene uno. O almeno, ad acquistare una qualche forma di refrigerazione domestica, come un condizionatore portatile o un semplice ventilatore. Spesso, comunque, questi dispositivi si rivelano meno efficienti di un tradizionale condizionatore. In altri casi, si è costretti ad acquistarli a prezzi esorbitanti. Non è il caso di questo innovativo dispositivo che rinfresca tutte le stanze in pochi minuti.

Rinfresca tutte le stanze in due minuti con questo dispositivo

Si sa, per affrontare il caldo spesso la soluzione migliore è munirsi di condizionatore domestico. Comunque, prima di acquistarne uno bisogna considerare diversi fattori, tra cui costo d’acquisto e di gestione, manutenzione, pulizia, rumorosità. In più, un condizionatore è per definizione fisso nella posizione in cui viene installato, di conseguenza non lo si può spostare in ambienti diversi della casa a seconda delle esigenze.

Pensare di utilizzare, in alternativa, un semplice ventilatore potrebbe non essere una soluzione efficace per affrontare il caldo estremo di quest’ultima estate. Che fare quindi? Esiste un’alternativa pratica ed efficace: il condizionatore portatile. In particolare, ne esiste un modello chiamato “Air Artic Cube”, il quale promette di rivoluzionare il raffreddamento domestico rinfrescando tutte le stanze in pochi minuti.

Come funziona? Il dispositivo è stato ideato nel 2022 con l’obiettivo di creare un apparecchio che rinfrescasse la casa ma fosse compatto, a basso costo e che richiedesse una manutenzione minima.

Secondo quanto illustrato dagli esperti, questo condizionatore portatile è più efficiente di un semplice condizionatore tradizionale, perché più pratico e di ridotte dimensioni, quindi è in grado di rinfrescare la casa più velocemente.

Come funziona Air Artic Cube

Il funzionamento del dispositivo in questione si basa sul raffreddamento dell’acqua di cui viene rifornito. Di conseguenza, per avviare Air Artic Cube basta riempire il suo serbatoio con 300 ml d’acqua. A quel punto, una volta avviato, il dispositivo emetterà aria fredda, diminuendo la temperatura di una stanza di medie dimensioni fino a 10°.

Si può scegliere tra 3 diverse modalità di ventilazione, e in più il dispositivo è facilissimo da trasportare: da vuoto, pesa solo 1 kg. Il serbatoio da 300 ml garantisce un raffreddamento continuo per tutta la giornata, e si tratta di un dispositivo portatile. Per questo, si adatta perfettamente alle nostre esigenze, perché possiamo portarlo con noi in qualunque stanza o ambiente, persino in macchina.

Si, perché questo condizionatore portatile è completamente senza fili: è dotato di una batteria ricaricabile da 200mAh. In più, la batteria dispone di attacco USB, motivo per cui la si può ricaricare facilmente ovunque.

Un altro punto a favore di questo innovativo dispositivo sta nel fatto che è particolarmente silenzioso. Pertanto, è perfetto per chi desidera tenerlo acceso durante la notte, ma non gradisce i rumori di sottofondo. Inoltre, questo condizionatore portatile offre anche una funzione di illuminazione colorata, perfetta per creare atmosfera anche in una stanza buia.

Air Artic Cube è adatto in special modo a chi soffre di allergie stagionali. Tra le sue funzioni, infatti, oltre al raffreddamento troviamo anche la deumidificazione e la purificazione dell’aria. Infine, parliamo del prezzo: Air Artic Cube, con tutte le sue funzionalità, costa solo 118 euro. Ma c’è di più: grazie ad un’offerta promozionale, lo si può acquistare alla metà del prezzo.

Di sicuro vale la pena informarsi e approfittare di questa occasione se si è in cerca di una valida alternativa al condizionatore.