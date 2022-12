Questi sono i segni zodiacali più insicuri dello zodiaco: temono qualsiasi cosa

Lo sapete che sono proprio questi i segni zodiacali più insicuri di tutto lo zodiaco? Loro temono proprio tutto ed è incredibile.

I segni zodiacali sono 12 e anche se alcune persone non ci vogliono credere, le personalità e le caratteristiche evidenziate sono certamente molto interessanti. Infatti, si potrebbe non affidarsi all’oroscopo di tutti i giorni ma dare una occhiata a ciò che ogni segno dello zodiaco possa rappresentare. È proprio vero che ci sono fattori identificativi che mettono l’accento sulle persone, tenendo poi conto del fatto che è necessario aggiungere l’ascendente e la Luna nel segno per completare l’opera. Tra questi segni alcuni sono insicuri, tanto da temere tutto quanto.

Caratteristiche dei segni zodiacali: i fattori determinanti

Ci sono dei fattori determinanti che caratterizzano tutti i segni zodiacali in toto. Le persone sono solite chiedere il segno di appartenenza, anche se questo potrebbe essere altamente riduttivo.

Come accennato è necessario valutare un soggetto mettendo insieme le caratteristiche del segno di nascita, l’ascendente e la posizione della Luna nel segno completando il Tema Natale. Gli esperti mettono l’accento anche su un altro fattore, infatti ogni segno è caratterizzato da una particolarità che lo contraddistingue. Capita molte volte di conoscere persone altezzose, altre prepotenti sino a quelle insicure e paurose di tutto.

Segni zodiacali insicuri: loro temono proprio tutto

Ci sono dei segni zodiacali molto insicuri che temono tutto quanto e non riescono a farsene una ragione. Potrebbe essere definita insicurezza oppure mancato coraggio, eppure questi segni non fanno mai il passo in avanti.

Questi sono i segni zodiacali timorosi e insicuri:

Vergine

Sembra impossibile che la Vergine possa essere insicura e timorosa, eppure il suo modo di fare così preciso è dato anche dalla sua indole. Tende a nascondere la sua paura, la sua insicurezza facendo in modo che gli altri la vedono come una persona perfetta e altezzosa. È una maschera che questo segno indossa dal mattino alla sera, per non farsi giudicare e per non cadere nei vari tranelli nella vita. La Vergine è convinta che “attaccando” diventi inattaccabile sotto ogni punto di vista. Non è tutto: è un perfezionista e come tale desidera solo avere i complimenti di tutti. In realtà, dentro si sé si logora e desidera solo tranquillità.

Ariete

Questo è un segno che per nascondere la propria insicurezza punta tutto sul caratteraccio. Si mostra competitivo e arrogante, solo per nascondere quel timore che ha nel fare ogni cosa che la vita gli mette dinanzi. Spesso e volentieri sembrano iper produttivi, invece vogliono fare tante cose al fine di distogliere l’attenzione da possibili errori e scivoloni. È un segno che pecca di presunzione, sbaglia e ha paura di ogni azione anche la più banale.

Pesci

È così estroso e ottimista che tende a sottovalutarsi, ma senza mai che gli altri possano notarlo. Il Pesci è un segno zodiacale dotato di grande altruismo, ma è anche un insicuro cronico seppur in maniera totalmente ingiustificata. Vuole dimostrare continuamente il suo talento, anche se teme il giudizio degli altri o che qualcuno possa sempre farlo meglio.