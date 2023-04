Questi sono i codici pin da non utilizzare sul telefono: rischi di perdere tutto

Attenzione a questi codici Pin che non dovranno mai essere usati sul proprio cellulare: si rischia di perdere tutto quanto.

I codici Pin rappresentano una barriera per mettere il proprio cellulare in sicurezza. Nessuno dovrebbe mai conoscerlo e, soprattutto, non dovrebbe mai essere facile da digitare. Gli hacker sono abili e riescono ad oltrepassare ogni tipo di barriera. Ci sono dei codici che non dovrebbero mai essere scelti, perché si mette a rischio tutto il contenuto del proprio cellulare: facciamo chiarezza?

Codici Pin: come si scelgono?

Nel caso in cui il cellulare venisse rubato, il codice Pin facile da digitare espone a dei gravissimi pericolo. Gli hacker o il malintenzionati possono infatti venire a conoscenza dei propri dati personali, entrare nelle App di pagamento ed effettuare delle operazioni a nome di un altro. Insomma, proteggere il cellulare oggi è doveroso considerando l’uso che ne viene fatto.

Alla Rhur Univerisity – Germania – e alla George Whasington University – Stati Uniti – un team di esperti ha studiato tutti i codici Pin che non dovrebbero mai essere usati. Sono considerati rischiosi per la privacy e facili da ricordare. Ancora meglio usare un codice a sei cifre e non quattro come di consueto, per una protezione dei dati migliori. Gli esperti dicono che la maggior parte degli utenti usa delle sequenze di numeri banali e facilmente individuabili come 123456 – oppure 654321.

Combinazioni che sono sicuramente facili da ricordare per un utente medio, ma anche da riconoscere e digitare in caso di furto. Soprattutto per chi usa il telefono con tutte le App e i pagamenti vari, non dovrebbe mai scegliere un codice di sicurezza banale.

I codici da evitare sul cellulare

I codici facili da indovinare sono tantissimi e si basano soprattutto da una sequenza particolare come 2222 – 3333 – 8888 oppure anche il classico 0000. Non devono assolutamente essere usati perché in grado di far accedere chiunque alle proprie informazioni personali.

Come accennato, meglio un codice a sei cifre, per la protezione dei dati. Ovviamente, anche in questo caso sono da evitare le sequenze di numeri classici come 454545 oppure 987654 e così via dicendo.

Il bello dei numeri è che ci sono combinazioni infinite che possono essere applicate. Prima di tutto gli hacker provano la combinazione semplice per sbloccare un telefono, sapendo che nella maggior parte dei casi si sbloccherà. Gli esperti, in uno studio della Nanyang University of Technology – Singapore – hanno scoperto che questi codici sono individuati grazie a sensori e giroscopi. Si possono indovinare con una precisione del 99,5%.

E quindi come comportarsi? In ogni caso mettere sempre una combinazione in numeri complessa a sei cifre. Poi se possibile applicare anche il riconoscimento facciale oppure con impronta digitale. In questo modo sarà più difficile per un malintenzionato entrare all’interno del sistema dello smartphone. L’uso di codici semplici è rischioso, soprattutto in un mondo tecnologico come questo attuale.