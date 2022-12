Questi segni saranno rovinati dalle tasse nel 2023: senza 1 euro in tasca

Segni rovinati dalle tasse con una grande attenzione al 2023 perché resteranno senza nemmeno un soldo in tasca: sono questi gli sfortunati.

Se il 2023 sta per bussare alla porta, ci sono alcuni segni zodiacali che non sono ancora pronti ad affrontare un nuovo anno. Sappiamo bene che è questo il momento in cui gli astrologi più famosi indicano quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco, ma alcuni di questi dovranno fare i conti con le tasse ed esborsi che nessuno aveva preventivato. Sono proprio questi i segni zodiacali che si ritroveranno con conto in rosso ed è meglio saperlo prima, così da fare un passo indietro e prepararsi.

Segni zodiacali senza soldi nel 2023: questi saranno rovinati dalle tasse

I segni zodiacali sono ognuno governato da un Pianeta predominante, ma è anche vero che tutti gli altri possono andare in opposizione e creare non pochi pasticci. Se per alcuni il 2023 si presenta roseo e perfetto sotto ogni punto di vista, altri invece dovranno fare i conti con esborsi improvvisi e tasse a tantissimi zeri. Secondo gli astrologi più famosi sono questi a doversi fare i conti in tasca prima di restare senza soldi nel 2023:

Bilancia

Nel 2023 la Bilancia sarà fortunata sotto alcuni punti di vista, ma dovrà fare attenzione perché le uscite finanziarie saranno moltissime. Oltre alle tasse che arriveranno senza preavviso e con importi incredibili, questo segno zodiacale nel nuovo anno tenderà a strisciare la carta di credito con disinvoltura. Attenzione, i pianeti non saranno favorevoli sul tema finanziario ed è bene non fare passi falsi per non ritrovarsi senza soldi in tasca e in banca.

Scorpione

Nonostante sia uno dei segni maggiormente controllati sui soldi, il 2023 sarà per lo Scorpione una vera sorpresa negativa. Le finanze sono messe a dura prova da una serie di spese improvvise che non avranno margine: si troverà a dover pagare moltissimi soldi e non averne in quantità accumulata nel tempo. Forse è meglio non fare progetti e rimandare il tutto al prossimo anno ancora, perché saranno 12 mesi di ristrettezze economiche.

Acquario

Giove in opposizione dal mese di maggio e questo significa solo una cosa: soldi che escono ma non rientrano. Un 2023 molto difficile per il segno dell’Acquario con le tasche vuote e pochissime risorse a disposizione. I grandi progetti richiedono degli investimenti, che al momento sarebbe bene non fare. Le tasse? Troppe e con zeri che il fantasioso segno non immaginerà nemmeno. Parola d’ordine: limitarsi.

Leone

Saturno è un pianeta sempre contrario al Leone, anche se per il 2023 dovrebbe allontanarsi lasciando spazio a Giove. Questo vuol dire che da maggio 2023 il Leone si sentirà libero di spendere e fare investimenti. Attenzione però, perché da luglio arriveranno una serie di spese ingenti da dover saldare nell’immediato e il grande Re potrebbe trovarsi a secco. Meglio non rischiare no?