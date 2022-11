“Questi pieni di odio…”, Chanel e la pungente stoccata a Ilary e Totti | VIDEO

Ecco qual è l’ultima stoccata di Chanel Totti ai genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti. Il video è diventato virale in poche ore.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono state le ultime parole pronunciate da Chanel Totti che stanno facendo molto discutere sul web.

Chanel Totti di nuovo al centro

Non smette di mettersi al centro dell’attenzione mediatica la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. Stiamo parlando di Chanel, che di recente ha rotto il silenzio sui social, facendo scoppiare una vera e propria polemica.

C’è chi dice che le ultime parole dette dalla giovane siano riferite ai due genitori, ultimamente coinvolti in una vera e propria battaglia legale, da quando hanno deciso di separarsi.

La quindicenne ha di recente postato un video su TikTok, dov’è seguitissima. Il filmato fa pensare, a chi sta seguendo tutte gli sviluppi della vicenda, che sia riferito proprio al padre e alla madre che l’hanno cresciuta.

Il filmato vede la giovane 15enne vocalizzare le parole di una canzone molto famosa, cantata da Mahmood e Sfera Ebbasta: Dorado.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cosa sta succedendo davvero.

Il video scatena le polemiche

Chanel Totti è la bellissima figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi. La giovane 15enne deve star vivendo un periodo davvero complicato, per varie ragioni.

In primo luogo, naturalmente, non deve essere facile assistere alla fine del matrimonio dei suoi genitori, che sono sempre sembrati una coppia affiatatissima.

E poi, da quando è scoppiato il caso mediatico in questione, la giovane ragazzina non ha fatto altro che finire al centro dell’attenzione dei giornalisti, per via dei suoi social media pubblici.

La ragazzina ha spesso postato video in compagnia del padre o ha realizzato delle dirette dove ha pronunciato delle parole che sono spesso finite al centro dell’attenzione dei media.

Un video, in particolare, è attualmente virale sul web. Eccolo di seguito:

Chanel Totti su TikTok pic.twitter.com/M8YOfYglyc — LaLUNAtica (@sono_lunatica) November 1, 2022

Come avrete sicuramente avuto modo di vedere nel video, la ragazzina ha scelto di girare un filmato con lei protagonista, come con il labiale mima le parole di una nota canzone del panorama italiano e internazionale.

Come vi abbiamo già informati, si tratta del brano di Mahmood e di Sfera Ebbasta dal titolo “Dorado”.

Ma come mai il video è diventato virale online? Beh, per via del pezzo di canzone scelto dalla giovane. Eccolo di seguito:

“Questi pieni d’odio non mi spengono il fuego.”

Secondo alcuni utenti, queste parole potrebbero essere riferite ai due genitori, che appunto si trovano al centro di una battaglia legale senza fine. Che Chanel abbia voluto ribadire che, nonostante i sue genitori si siano messi l’uno contro l’altro, lei continuerà per la sua strada con forza e determinazione, senza lasciare che il periodo buio che sta vivendo la abbatta?

In base a molti followers, questa sarebbe la giusta interpretazione dei fatti. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere!