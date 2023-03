Questi 3 segni zodiacali stanno per vivere un periodo pieno di ansie e problemi

Non è un buon momento per questi 3 segni zodiacali, perché per loro si stanno per aprire le porte dell’ansia e una serie di gravi problemi.

I segni zodiacali non basano le loro caratteristiche solo su quelle generali, che conoscono tutti. In realtà, giorno dopo giorno combattono con i pianeti che potrebbero essere più o meno a favore.

La loro posizione influenza positivamente o negativamente il corso di una giornata o di un periodo a lungo termine. Tre segni zodiacali in particolare stanno per vivere un momento difficile, non verranno capiti e i problemi saranno all’ordine del giorno.

Problemi e ansie per questi 3 segni zodiacali

Tutti i segni dello zodiaco possono attraversare un momento difficile, ma questi tre in particolare dovranno fare i conti con non pochi problemi. Ansia, litigi, obiettivi non raggiunti e una serie di fallimenti che porteranno loro ad allontanarsi da alcune persone.

Il ruolo chiave lo svolgono i pianeti, capaci di scatenare eventi positivi o negativi a seconda della loro posizione o transito. I tre che non avranno un momento facile, sono proprio loro.

Ariete: il primo dei 3 segni zodiacali con ansie nel prossimo periodo

Non è un buon momento per chi è nato sotto il segno dell’Ariete. Le sue caratteristiche predominanti sono riconosciute: è un tipo cocciuto, con la risposta pronta e che non ama essere messo in disparte. Nel prossimo periodo avrà un momento di sconforto, tirerà fuori i suoi artigli ma questo non lo porterà a nulla di positivo.

Cosa dovrà fare? Aspettare che passi la nube nera e non dar contro a tutte le persone a lui vicine. L’Ariete non avrà un buon momento sul lavoro, in famiglia e in amore. Per una volta dovrà farsi da parte e avere pazienza, altrimenti l’effetto domino potrebbe essere particolarmente negativo.

Capricorno

Chi appartiene a questo segno zodiacale non ama combattere o alzare la voce. È in grado di ottenere ciò che vuole e raggiungere sempre i suoi obiettivi. Purtroppo, una serie di eventi potrebbero scatenare nel segno una difficoltà non apparente.

Sarà incline al litigio, al voler avere ragione e a tenere stretto tutto quello che si è conquistato sino ad oggi. Non è una novità, ogni tanto i momenti di sconforto arrivano anche per il Capricorno: non sarà facile tenerlo a bada e chiedergli di stare fermo sino a quando la tempesta non lascerà posto al sole.

Pesci: il terzo dei 3 segni zodiacali con ansie nel prossimo periodo

È un segno dal carattere tendenzialmente mite e giocoso. Tuttavia, quando ci sono dei momenti difficili tende a disfare tutto quello che ha costruito. Il segno dei Pesci desidera ottenere tutto e subito, fare di testa sua e non lasciare la fetta più grande della torta a qualcun altro.

I pianeti non sono a favore e gli altri segni sembrano essergli quasi contro. Chi nasce sotto questo segno potrebbe risentire della pressione e voler scappare lontano, distruggendo tutto. Meglio aspettare che i pianeti tornino a sorridere.