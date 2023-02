Questi 3 segni dello zodiaco vivranno un Marzo indimenticabile: solo belle notizie

By

Vi sveliamo quali sono i 3 segni dello zodiaco che vivranno un mese di marzo davvero indimenticabile. Sono fortunatissimi.

Ecco cosa accadrà nell’oroscopo di marzo del 2023 per questi tre segni dello zodiaco che vivranno un epoca d’oro.

Marzo, uno dei mesi più attesi dell’anno

Il mese di marzo è molto atteso in tutto il mondo poiché segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera nell’emisfero boreale.

Il nome “marzo” deriva dal latino “Martius”, che significa “di Marte”. Nella mitologia romana, Marte era il dio della guerra, della forza e della vitalità. Il mese di marzo era considerato il primo mese dell’anno nel calendario romano primitivo, in cui iniziavano le campagne militari e le attività agricole. Successivamente, il calendario romano è stato modificato e il primo mese dell’anno è diventato gennaio.

Oltre alla connessione con la figura mitologica di Marte, il mese di marzo è anche associato ad altri simbolismi. Rappresenta l’inizio della primavera nell’emisfero boreale. Dopo l’inverno, la primavera porta nuova vita, rigenerazione e rinascita. Il clima si fa più mite, gli alberi iniziano a germogliare e i fiori sbocciano.

E’ anche il momento in cui la natura riprende a crescere e a rigenerarsi. Questo rappresenta la crescita personale e spirituale. È il momento perfetto per iniziare nuovi progetti, imparare nuove cose e affrontare le sfide in modo positivo.

Coincide con l’equinozio di primavera, quando il giorno e la notte hanno la stessa durata. Questo rappresenta l’equilibrio e l’armonia. È un momento per riflettere sulla propria vita e cercare di raggiungere l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata, la salute mentale e fisica e la spiritualità e la materialità.

E’ anche associata alla rinascita. È un momento per lasciare andare il vecchio e iniziare qualcosa di nuovo. Ciò può significare fare pace con il passato, perdonare, o iniziare un nuovo capitolo nella propria vita.

I 3 segni più fortunati dello zodiaco

Il mese di marzo 2023 sarà un periodo emozionante per i segni dello zodiaco di Leone, Sagittario e Pesci, grazie alla presenza di alcune congiunzioni planetarie che potranno portare grandi opportunità, esperienze indimenticabili e importanti cambiamenti nelle loro vite.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i nativi del segno del Leone, il mese di marzo 2023 sarà caratterizzato dalla congiunzione di Giove e Saturno in Sagittario, due pianeti che rappresentano la fortuna e la responsabilità.

Questa congiunzione promette di portare molte opportunità per il successo, soprattutto in campo professionale. La presenza di questi due pianeti potrebbe portare nuovi incarichi, progetti ambiziosi e riconoscimenti per il loro duro lavoro. Tuttavia, dovranno anche essere preparati ad affrontare le responsabilità che arriveranno con questi nuovi progetti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per i nativi del segno del Sagittario, il mese di marzo 2023 sarà un periodo molto importante grazie alla congiunzione di Venere e Plutone in Capricorno. Questi due pianeti rappresentano l’amore e la trasformazione. La congiunzione di Venere e Plutone porterà molta passione e intensità nelle relazioni amorose.

Ci potrebbero essere grandi cambiamenti nelle loro relazioni esistenti, o addirittura la possibilità di incontrare qualcuno di nuovo e speciale. Inoltre, questa congiunzione potrebbe portare anche importanti trasformazioni nella vita professionale e personale, portando Sagittario a fare scelte coraggiose e decisive.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i nativi del segno dei Pesci, il mese di marzo 2023 sarà un periodo di grande ispirazione e creatività, grazie alla congiunzione di Nettuno e Urano in Pesci. Questi due pianeti rappresentano la fantasia e l’innovazione, e la loro congiunzione potrebbe portare molte idee originali e innovative.

Questo potrebbe essere il momento perfetto per Pesci di esplorare nuovi hobby o progetti creativi, o addirittura di intraprendere un nuovo lavoro o carriera. Tuttavia, dovranno fare attenzione a non perdere la connessione con la realtà, poiché l’influenza di Nettuno potrebbe portare anche a sognare ad occhi aperti.