Queste vecchie lire valgono 50.000 euro, controlla subito nei cassetti della nonna

Perché le monete non più in circolazione possono valere tanti soldi

Chi colleziona monete o chi semplicemente è un appassionato di numismatica sa perfettamente che ci sono alcune monete che possono valere migliaia e migliaia di euro: più sono vecchie ma ben tenute e maggiore è il prezzo a cui possono essere vendute.

Spesso anche delle vecchie lire che abbiamo conservate nei nostri cassetti, non lo sappiamo, ma possono davvero rappresentare un piccolo tesoretto. Ti sarà capitato di ascoltare più volte anche in televisione di qualcuno che, trovando una moneta con dei dettagli particolari e soprattutto non più in circolazione, si sia ritrovato a cambiare completamente vita.

Non si tratta di uno scherzo ma di realtà. Le monete che valgono di più sono quelle che presentano i cosiddetti difetti di conio ma anche errori di peso, diametro, dimensioni e incisioni.

Alcune poi presentano delle date particolari che fanno aumentare ancora di più il loro valore economico. Per esempio, sai che queste vecchie lire valgono 50.000 euro? Devono però presentare le seguenti caratteristiche.

Le vecchie monete possono far guadagnare davvero tanti soldi soprattutto se presentano determinate caratteristiche. I numismatici, gli appassionati o i collezionisti di monete lo sanno benissimo.

Proprio loro vanno alla ricerca di quel pezzo particolare che sanno avere un valore importante. Alcune monete addirittura possono valere migliaia e migliaia di euro. Altro che stipendio mensile! La tua vita potrebbe cambiare in meglio da un momento all’altro. Oggi vogliamo parlarti di queste vecchie lire che valgono 50.000 euro.

Queste davvero potrebbero farti diventare ricco! Le monete a cui facciamo riferimento sono le famose 5 Lire Uva. Prima di descrivertene le caratteristiche, ti diamo però qualche dettaglio aggiuntivo riguardo la storia della 5 Lire.

Questa moneta italiana viene messa in circolazione nel Regno d’Italia nel 1807. Con un diametro di 37 mm ed un peso di appena 25 grammi, venne realizzata in argento. Nel periodo della Restaurazione, di essa si perdono le tracce. La ritroviamo nuovamente in circolazione nel 1861.

Piccola particolarità. Fu Napoleone Bonaparte a coniare la prima moneta da 5 Lire nel 1824, nel periodo in cui venne nominato Re d’Italia e infatti, sulla prima 5 Lire della storia, troviamo proprio il volto del Re francese.

Successivamente, si realizzano altre monete in onore dei successivi reggenti e cioè: Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele III e Umberto I. In onore del primo sovrano ricordiamo la “5 Lire stemma d’oro” che presenta sul dritto il volto del sovrano e sul rovescio invece lo stemma della corona dei Savoia.

Ancora, la “5 Lire Firenze” che sul diritto presenta sempre il volto di Vittorio Emanuele II e sul rovescio due rami di alloro. In onore invece di Umberto I, menzioniamo la “5 Lire testa piccola” che sul diritto presenta il viso di Umberto I e sul rovescio invece lo stemma del casato dei Savoia.

Infine, in onore di Vittorio Emanuele III segnaliamo invece la “5 Lire Aquila Sabauda” che sul diritto presenta il volto del sovrano in questione e sul rovescio invece un’aquila con lo scudo, simbolo della corona sabauda, inciso proprio sul petto e l’iscrizione del Regno d’Italia.

Ritornando alla 5 Lire Uva, come ti abbiamo anticipato poc’anzi, proprio questa moneta vale ben 50.000 euro. Si tratta di un pezzo davvero unico e raro coniato nel 1946. Essa si caratterizza proprio per la presenza sulla facciata principale di un grappolo d’uva.

È un cosiddetto “pezzo di prova” emesso dalla Zecca dello Stato. Vale tutti questi soldi soprattutto se la 5 Lire presenta proprio la parola “prova” sulla facciata principale o sul retro.

I numismatici sono sicuri ci sono soltanto pochi esemplari di queste vecchie lire in circolazione. Per questo, chi le possiede è davvero fortunato: il loro valore si stima sia intorno ai 50.000 euro, una cifra che può aiutare a cambiare vita.