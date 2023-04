Queste spese condominiali puoi recuperarle nel 730: purtroppo non lo sanno tutti

By

Ecco quali sono quelle spese condominiali che potete recuperare attraverso la presentazione del modello 730. Purtroppo non tutti gli italiani sapevano di poterlo fare in questo modo.

Vi sveliamo tutto sulle spese deducibili attraverso la presentazione del modello 730. Potete recuperare anche grandi somme di denaro.

La dichiarazione dei redditi: il modello 730

Il modello 730 è un documento che viene presentato, ogni anno, sia dai lavoratori che dai pensionati per dichiarare i propri redditi e le proprie spese.

In particolare, non viene presentato da tutti i tipi di lavoratori, ma soltanto da quelli interessati dal lavoro dipendente.

Il modello 730 può essere presentato dai cittadini italiani sia online, attraverso la piattaforma dell’INPS, che si presenza, mediante i CAF sparsi su tutto il territorio italiano.

Dovete sapere, però, che la presentazione del modello online è gratuita, mentre quella che avviene attraverso i CAF spesso non lo è e ha dei piccoli costi. Proprio per questo, se non avete dubbi al riguardo, vi consigliamo di effettuare la dichiarazione online.

Nel caso in cui, invece, siate incerti e voleste sapere se state presentando la domandina nel modo corretto, allora sarebbe meglio farsi aiutare da un consulente.

Non tutti sanno che il 730 ha dei vantaggi. Ad esempio, permette di dedurre alcuni costi che altrimenti andrebbero a gravare sulle finanze degli italiani.

Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono questi costi che si possono dedurre con il 730.

Spese condominiali da dedurre

Non tutti lo sanno, ma sono addirittura quattro i costi che è possibile detrarre con il 730. Si tratta di quelli, ad esempio, dati dal bonus facciate. Questo bonus era stato pensato nel 2020 per aiutare gli italiani a sostenere la spesa di ristrutturazione della facciata dell’immobile.

Il bonus aveva termine fissato al 2022 ed è così che i cittadini italiani potranno ora dedurre tutti i costi dati dalla ristrutturazione della propria facciata nella dichiarazione. Potranno dedurre quelli effettuati tra il 2020 e il 2022 nel 730 del 2023.

Altre spese condominiali deducibili sono quelle del bonus ristrutturazioni. Si possono ottenere delle detrazioni fino al 50%. Il bonus in questione si riferisce a quelle ristrutturazioni che hanno interessato l’installazione di impianti di allarme e di video sorveglianza e di porte blindate o di vetri antisfondamento.

Il terzo bonus detraibile è l’Ecobonus, per tutti quei lavori effettuati con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’immobile dal punto di vista energetico. Questi lavori includono anche la realizzazione del tetto e del cappotto termico. Tutte queste spese sono deducibili in una percentuale tra il 50 e il 65%.

L’ultimo tra i costi condominiali detraibili è il bonus verde, che era stato pensato dal governo per la ristrutturazione di giardini e di terrazze. Anche in questo caso, i costi detraibili sono in percentuale.

Insomma, sono questi e molti altri i costi condominiali che è possibile dedurre con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quello che vi consigliamo è di recarvi presso un CAF per chiedere di risolvervi qualsiasi domanda o dubbio relativo a questo tema molto delicato. I vantaggi della presentazione del 730 sono davvero numerosi.