Questa profumatissima pianta in giardino è piena di veleno: sradicala all’istante

Una pianta da giardino che sembra innocua e invece è velenosa: meglio non tenerla ed eliminarla sdradicandola subito.

Ci sono alcune piante che sembrano innocue, sono bellissime e vengono coltivate nel giardino di casa tranquillamente. Tuttavia, non tutti sanno che queste piante possono nascondere un piccolo intoppo: sono velenose. Per il 2023 è stata stilata una nuova lista delle piante velenose da tenere sotto controllo e non coltivare in giardino, tra cui una impensabile.

Ci sono piante velenose presenti in giardino?

Nonostante sia altamente impensabile per molte persone, ci sono moltissime piante da giardino velenose per gli animali e per gli esseri umani. In linea generale, i vivaisti esperti consigliano o meno una pianta oppure dettano le regole per una coltivazione sana e sicura.

Per il 2023 è stata stilata una nuova lista di piante che sono potenzialmente velenose, una delle quali impensabile e bellissima. Caratteristica non da poco, infatti queste piante di solito sono belle e colorate con profumi inebrianti dalle caratteristiche regali.

Se è presente in giardino è da sradicare subito? Non è sempre necessario, anche se è meglio non abusarne o comunque farsi consigliare dai professionisti del settore.

Pianta in giardino pericolosa: bellissima ma velenosa

In alcune circostanze, i petali dei fiori sono usati come arredamento oppure per elaborazioni culinarie di diverso tipo. Nessuno lo sa, ma i fiori di tulipano sono velenosi e non possono essere usati come decorazione floreale, che sia sui piatti o altro.

Le tossine di questa pianta non vengono rilevate in alte concentrazioni, ma bambini – anziani e animali potrebbero risentirne dopo aver ingerito una minima parte del petalo di questo fiore.

L’irritazione della pelle si concentra nel momento in cui il tulipano viene strappato dalla terra, usandolo poi come decorazione oppure per un pot-purri fatto in casa. Un dato importante riguarda il tulipano selvatico giallo, sotto protezione federale: non si può raccogliere e tanto meno coltivare in casa.

Chi ingerisce un bulbo di tulipano deve contattare subito il medico di fiducia, mentre in casi estremi è necessario andare immediatamente in un pronto soccorso e valutare la situazione.

Una dermatite creata dai tulipani è una condizione che va a scemare in pochi giorni, ma è importante che il contatto venga interrotto. I giardinieri esperti indossano sempre i guanti per la cura del tulipano o per la semina: una precauzione che viene presa anche da chi prepara dei bouquet di tulipani con tutte le precauzioni necessarie al fine che non vada a contatto con la pelle.

Bambini e animali devono essere tenuti sotto controllo quando ci sono tulipani in giardino, tenendo loro lontani da questa pianta velenosa. Ovviamente, giardinieri e vivaisti vendono queste piante con le dovute raccomandazioni.

Chi vende i fiori da mettere in casa, usa dei tulipani che non hanno ancora sviluppato alcune caratteristiche particolari. Sempre in generale, meglio osservare se il tulipano ha il sigillo FLP che indica una provenienza da coltivazioni standard e ambienti certificati.