Questa famosa applicazione ti registra a tua insaputa: eliminala dal tuo cellulare

Se hai questa applicazione sappi che ti registra a tua insaputa. Scopri qual è: dovresti proprio cancellarla dal tuo cellulare.

Un’applicazione molto famosa potrebbe rivelarsi, in realtà, un vero e proprio pericolo per la privacy e andrebbe cancellata.

Applicazione pericolosa che ti registra a tua insaputa

Esiste più di un’applicazione per smartphone che possono rappresentare un rischio per la privacy degli utenti.

Per questo motivo, bisognerebbe prestare attenzione alle app che si installano sul proprio smartphone e leggere attentamente le autorizzazioni richieste, prima di concedere l’accesso ai propri dati personali. È anche consigliabile installare solo applicazioni da fonti affidabili, come i negozi ufficiali di Google Play per dispositivi Android o l’App Store per dispositivi iOS.

Tuttavia, esiste un’applicazione piuttosto famosa che si è rivelata molto pericolosa che, stando a quanto sostenuto da alcuni esperti, sarebbe in grado di spiare e registrare tutto ad insaputa degli ignari utenti.

La società che ha scoperto la pericolosità dell’applicazione è stata fondata a Bratislava e ha stilato un report. Si tratta di ESET e produce software che sono utilizzati in tutto il pianeta.

L’applicazione in questione, utilizzerebbe le registrazioni dei microfoni degli smartphone e ruberebbe i file che avrebbero estensioni particolari.

Di quale app si tratta?

L’applicazione in questione contava oltre 50.000 download ed è stata tolta dallo store Google Play.

Nonostante questo, l’applicazione non è sparita del tutto. Ciò è dovuto al fatto che lo sviluppatore aveva ideato e caricato un’applicazione legittima. Purtroppo, però, con i vari aggiornamenti, ha avuto una modifica unitamente ad un codice pericoloso.

Ma qual è l’applicazione pericolosa da cancellare immediatamente? Si tratta di iRecorder – Screen Recorder. L’app permette di registrare ed editare dei video ed è usata dai creator per produrre contenuti per i social. Le iniziali intenzioni erano legittime e legali. Gli aggiornamenti, però, hanno visto l’aggiunta di un codice dannoso, individuato da Eset.

L’azienda ha individuato che il codice pericoloso è il RAT Android open-source AhMyth ovvero un trojan di accesso remoto di tipo personalizzato.

Il codice è stato inserito nella versione 1.3.8 dell’app e quindi sin da agosto 2022. Da allora, fino ad oggi, l’app potrebbe aver raccolto tantissimi dati sensibili dagli utilizzatori ignari.

In dieci mesi, con oltre 50000 download soltanto da Google Play, si può ipotizzare che i dati sensibili raccolti possano essere davvero ingenti. Anche perché in un’altra versione, è dimostrato, sempre dall’azienda slovacca, come sia stato aggiunto anche un codice di backdoor per comunicare i dati.

Non è la prima volta che è diffusa un’app contenente Trojan. Era già successo nel 2019. Quella volta, l’applicazione spyware, fondata su AhMyth, era stata capace di eludere i controlli da parte dello store di Google. Si trattava, in quel caso, di una applicazione che forniva streaming radiofonico.