Questa è l’unica candela che non si spegne mai: dura 1 mese intero

Esiste una candela che non si spegne mai e può rimanere accesa per un mese intero. Ecco come costruirla.

Negli ultimi anni, si sta facendo sempre più insistente la presenza di candele profumate che tendono a rendere la nostra casa godibile anche grazie alle varie essenze in commercio di vario genere.

Nella fattispecie, nel periodo natalizio, le candele sono molto diffuse per via della messa in vendita di alcune che emanano profumo di biscotti, mele e cannella, tipiche di questa festività.

Candela: ecco quella che dura un mese

Le candele da sempre sono state utilizzate nelle nostre case, ma alcuni secoli fa il loro utilizzo era quello di illuminare le stanze per poi prendere piede per creare atmosfere particolari.

Infatti, molte candele vengono utilizzate durante il bagno per rilassarsi o per creare un momento intimo con il nostro partner o ancora durante i massaggi per far si che tutto sia più caratteristico.

Le candele profumate sono diventate un vero e proprio articolo diffuso in tutto il mondo a tal punto che l’attrice Gwyneth Paltrow ha messo in vendita per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, una che ricorda l’odore dell’apparato genitale femminile.

Ma in commercio, è possibile trovare tutti i tipi di odori possibili, come ad esempio quello di libri, o di benzina, profumi molto amati che difficilmente possono trovarsi in natura e quindi sono ricreati artificialmente.

Ma esiste una candela che potrebbe rimanere accesa un mese intero e per realizzarla basta utilizzare alcuni ingredienti che possiamo facilmente reperire nelle nostre case mettendoci un po’ di mano d’opera.

Come costruirla

Prima di tutto bisogna inserire in un bicchiere di vetro dell’acqua per circa la metà e immergere una fetta di meta tagliata in quattro parti e della buccia di arancia per poi aggiungere due fette di limone tagliato a rondelle, dei chiodi di garofano, cannella e dell’anice stellato.

A questo va aggiunto un po’ di olio di cucina e vedremo che l’acqua all’interno tenderà ad innalzarsi e a questo punto possiamo aggiungere dell’olio essenziale di qualsiasi tipo, anche se è consigliato quello alla lavanda.

Fatto questo prendiamo un bicchiere di plastica e tagliamo verticalmente i bordi lasciando il fondo intatto e forarlo nel centro facendo entrare un pezzo di spago facendo un nodo verso la parte esterna.

Il fondo del bicchiere con lo spago, va inserito all’interno e spinto finché l’acqua non raggiunge sul bordino e lo spago rimane per lungo fuori dal composto per poterlo in seguito accendere.

In questo modo, otterremo una candela che tenderà a perdurare per moltissimo tempo e che profumerà tutta la nostra casa e la sua funzione potrebbe durare anche per un mese intero.

Bisogna solo stare attenti a non far andare lo spago nell’acqua e qualora questo possa accadere basta sostituire il fondo del bicchiere e lo spago, e la nostra candela profumata potrà durare a lungo.

Questa operazione può essere eseguita utilizzando all’interno del bicchiere altro tipo di frutta o di spezie a seconda del profumo che vogliamo avere, stando attenti a non utilizzare prodotti che possono decomporsi dopo pochi giorni.