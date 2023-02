Questa bellissima pianta cura tutto dalla testa ai piedi: ce l’hai in giardino

Questa bellissima pianta è davvero salvifica, essa è in grado di curare tutti i dolori dalla testa ai piedi. Se ce l’hai in giardino, sei davvero fortunato.

Conosci questa pianta? Sicuramente ce l’avrai anche tu in giardino. Non sottovalutare i suoi aspetti benefici: essa è in grado di curare tutto dalla testa ai piedi e in pochissimo tempo.

Piante curative: quando la natura viene in soccorso dell’uomo

Sin da primordi della civiltà, quando le conoscenze mediche sul funzionamento del nostro organismo erano ancora limitate rispetto ad oggi, tantissimi erano i popoli che per alleviare i disagi o dolori ricorrevano a rimedi naturali.

Proprio nell’antichità è nato il concetto di piante medicinali utilizzate ancora tutt’oggi per trattare la sintomatologia di alcuni reumatismi o problematiche spesso fastidiose. Per spiegare meglio il concetto di piante curative, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo.

Già in Egitto, intorno al 1550, gli studiosi di piante e fiori scoprirono specie e varietà dalle proprietà cosiddette benefiche. Stiamo parlando di piante che grazie alle proprietà carminative, rilassanti o antinfiammatorie, erano in grado di risolvere alcuni problemi in vece di farmaci che non esistevano.

Ancora oggi per esempio, sai che tantissime sono le piante che possono avere effetti straordinari sul nostro corpo? Pensa per esempio all’aloe vera che è tra le più conosciute in grado di rafforzare il sistema immunitario e di migliorare la funzionalità intestinale.

O ancora, l’eucalipto che invece agisce in maniera positiva sulla riduzione del livello di zucchero nel sangue. C’è però anche un’altra pianta che è in grado di curare tutti i dolori dalla testa ai piedi. Curioso di scoprire di che cosa si tratta?

La pianta “miracolosa” che cura tutto

Anche oggi tantissime sono le persone che ricorrono alle cosiddette piante medicinali o curative. Stiamo parlando di quelle piante che grazie alle loro proprietà benefiche, agiscono positivamente sul nostro organismo curando la sintomatologia di problematiche talvolta fastidiose.

Sai che c’è in particolare una pianta che è in grado di curare tutto, dalla testa ai piedi? Ce l’avrai sicuramente anche tu nel tuo giardino. Se la possiedi, sei davvero fortunato. Curioso di scoprire di quale stiamo parlando? Te lo diciamo immediatamente: si tratta del rosmarino!

Il rosmarino è una specie vegetale che cresce bene nel bacino del Mediterraneo. Fin dall’antichità veniva utilizzato nella medicina tradizionale per via delle proprietà benefiche ad esso attribuite.

E’ un potente antiossidante, ottimo per curare i piccoli fastidi e disturbi. Ti diamo qualche informazione tecnica in più che ti sarà sicuramente utile. Le foglie di rosmarino contengono fino al 2,5% di olio essenziale che è formato da canfora, borneolo, acetato di bormioli, limonene e altri che si rivelano un toccasana per il nostro organismo.

Composto poi anche da polifenoli e diterpeni, questa pianta è ottima grazie alle sue proprietà antispasmodiche, digestive e carminative. Ha inoltre funzioni coleretiche, colagoghe ed epatoprotettive.

Il rosmarino è ottimo se soffri di disturbi gastrointestinali, esso infatti va a rilassare la muscolatura liscia dell’intestino e va a ridurre spasmi favorendo le secrezioni. Rilassa inoltre il cardias e ha un effetto antinfiammatorio, antiulcerogeno e diuretico ed è inoltre uno straordinario antiossidante.

Come utilizzare la pianta curativa

Sicuramente ce l’avrai anche tu a casa o se non ce l’hai, puoi procurartelo in maniera semplice. Ti consigliamo di avercela sempre a portata di mano questa pianta perché non sai quanto possa tornarti utile.

Il rosmarino è in grado di migliorare le funzioni cerebrali e di curare ogni malessere, dalla testa ai piedi. Contiene un composto importante che si chiama cineolo che ha per l’appunto la facoltà di migliorare concentrazione e memoria.

Questa pianta, poi, aumenta l’attività di un neurotrasmettitore nel cervello che è chiamato acetilcolina, proteggendo in questo modo i neurotrasmettitori da effetti dannosi. Come lo puoi utilizzare il rosmarino? In maniera davvero semplicissima, preparando per esempio un decotto.

Come fare? Procurati delle foglie di rosmarino e versale in una tazza contenente acqua bollente. Lascia in infusione per almeno 10 minuti, poi filtra e raffredda. Bevilo almeno due volte al giorno e vedrai che fastidi dolorosi scompariranno in men che non si dica.

Come puoi dunque leggere, il rosmarino è una pianta dalle proprietà davvero straordinarie. Esso agisce come analgesico naturale, allevia il mal di testa, l’emicrania e ti sarà utilissimo addirittura nel caso di mal di denti.

Il suo aroma forte e profumato, è gradevole al gusto e non solo: talvolta basta anche solo annusarlo per iniziare a provare sollievo. Comincia a provare anche tu la tisana al rosmarino, ti sarà sicuramente utilissima non soltanto nel caso di raffreddore e mal di testa.

Ma il decotto con foglie di questa pianta è indicato anche per chi soffre di problemi cardiovascolari dato che allarga i vasi sanguigni e aumenta l’afflusso di sangue al muscolo cardiaco.