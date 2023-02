“Quest’estate non…”, Roberta Capua: arriva lo scoop che rattrista milioni di italiani

Roberta Capua è una conduttrice molto amata dagli italiani ma ha svelato uno scoop che ha rattristato i fan. Vediamo di cosa si tratta.

Attualmente, Roberta Capua conduce La vita in diretta nella sua versione estiva. Al suo fianco c’è Gianluca Semprini.

Chi è Roberta Capua

Roberta Capua è stata ospite di recente da Francesca Fialdini. In quella sede, non aveva mancato di mostrare tutta la sua bravura e gentilezza. I telespettatori della Rai, infatti, adorano Roberta Capua per il suo essere sempre schietta e sincera con il pubblico ma anche competente in quello che fa.

La Capua ha iniziato la sua carriera da modella dopo aver vinto, nel 1986 il concorso di bellezza Miss Italia. Da allora è stata inarrestabile ed è diventata anche conduttrice. Le sue storie d’amore importanti sono state tre e, al momento, è sposata con Stefano Cassoli, imprenditore immobiliare, da cui, nel 2008, ha avuto un figlio.

Per un decennio ha scelto di rimanere lontana dai riflettori per dedicarsi soltanto alla sua vita da mamma. Vi è tornata, con gran clamore di pubblico, nel 2017.Recentemente ha condotto l’anteprima di Sanremo chiamata Prima Festival.

Che succederà in Estate?

C’è un rumor che sta circolando ovvero che Roberta Capua non sarà al timone de La vita in diretta, nella sua versione estiva. Si tratta di un gossip che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della conduttrice che non aspettavano altro che vederla sullo schermo.

Le indiscrezioni sono state diffuse da Alberto Dandolo che, sull’ultimo numero della rivista Oggi, ha rivelato che:

“Questa estate Roberta Capua non condurrà il programma di cui è stata padrona di casa per alcune stagioni”.

Stando alle supposizioni, infatti, il programma nella sua versione estiva, che va in onda su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, durante la bella stagione, andrà in onda anche quest’anno ma senza di lei.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, la Rai vorrebbe comunque che Roberta Capua lavorasse per loro, mettendola alla conduzione di un altro programma. Al momento, però, non ci sarebbero conferme certe.

Per quanto riguarda Gianluca Semprini, il suo co-conduttore, invece, indiscrezioni circa il suo futuro a La vita in diretta non ci sono state. Le ipotesi che si fanno strada sono diverse. La prima è che il conduttore potrebbe avere il timone della trasmissione tutto da solo. La seconda, invece, è che a fargli da spalla, arriverà un’altra conduttrice.

Nel frattempo, per gli amanti della trasmissione, non resta che aspettare le decisioni della Rai a riguardo e godersi la versione invernale del programma. Ricordiamo che la versione estiva si chiama Estate in diretta e, nonostante molte persone siano in vacanza fa compagnia a tanti che non possono permettersele.