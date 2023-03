Quentin Tarantino è pronto per il suo ultimo film: The Movie Critic

Quentin Tarantino, il regista che aveva affermato di voler terminare la sua carriera con un totale di dieci film all’età di 60 anni, ha annunciato l’uscita del suo ultimo film.

Probabilmente stiamo per assistere alla conclusione della sua carriera con ‘The Movie Critic’.

The Movie Critic: Quentin Tarantino è pronto per il suo ultimo film

Per svariati anni Tarantino ha parlato, seppur vagamente, di un ipotetico decimo film che sarebbe stato l’atto conclusivo della sua carriera da regista, la sua ultima esperienza dietro la cinepresa. The Hollywood reporter ha confermato infatti che Tarantino è alle prese con il suo nuovo ed ultimo film, un lungometraggio intitolato ‘The Movie Critic’. Le riprese di quest’ultimo dovrebbero cominciare nel 2023 circa in autunno. Sono segreti però tutti i dettagli riguardo il nuovo capolavoro del leggendario regista e si ipotizza che sia una figura femminile la protagonista del lungometraggio e che la storia sia ambientata a Los Angeles anni ’70. Se dovesse concretizzarsi, questo progetto, sarà l’ultimo film di Tarantino dopo ‘C’era una volta… a Hollywood’, film uscito nel 2019 che ha vinto 2 premi oscar.

Secondo alcune voci la protagonista del film potrebbe essere Pauline Kael, ovvero una critica influente nota per essersi trovata al centro di scontri con vari registi ed editori. Kael è inoltre stata pioniera del movimento New Hollywood, ha lavorato con Warren Beatty a stretto contatto ed è l’ex consulente della Paramount degli anni ’70. Ha quindi svolto un cruciale ruolo nel mondo cinematografico, ha ispirato registi importanti quali Wes Anderson e lo stesso Tarantino. Il regista di Kill Bill nel 2022 ha addirittura pubblicato dei saggi, Cinema Specuation, ispirati proprio al lavoro di Kael, donna influente nel mondo della settima arte.

Nonostante il regista abbia accumulato nel corso della sua carriera così tanti successi, Tarantino sa bene come si evolve la storia del cinema ed è per questo che non ha intenzione di perdere i contatti con questa industria in futuro. Durante questi ultimi anni però non è stato completamente d’accordo con l’industria, infatti ultimante si è schirato per difendere la pellicola e non il digitale, criticando anche i film Marvel, commento che ha toccato l’attore Samuel L. Jackson:

“Ci vuole un attore per interpretare quei particolari personaggi. E il segno che un attore è una star è sempre stato il fatto di portare gente al cinema. Di che stiamo parlando? Chadwick Bosemanè Black Panther. Non si può discutere. Ed è una star del cinema”.

Questa è la risposta di Jackson in seguito al rimprovero da parte di Tarantino che dice:

“Non sono loro le star, ma i loro personaggi.”

Nonostante abbia dichiarato che dopo il decimo film la carriera da regista terminerà, ciò non significa che poi starà fermo con le mani in mano. Una volta che la sua carriera dietro la macchina da presa sarà terminata Tarantino pensava di dedicarsi alla scrittura. Cinema Speculation è un libro che fa parte di un contratto stipulato con HarperCollins e prevede una seconda parte scritta sempre da lui. In più Tarantino ha intenzione di registrare quest’anno una serie di otto episodi. Per il futuro il regista sta pensando di diventare drammaturgo e quindi spostarsi a teatro.