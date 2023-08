Quel che c’era all’interno del serpente ha fatto rabbrividire tutto il villaggio

By

La storia del serpente e di cosa c’era al suo interno ha fatto accapponare la pelle alla gente del villaggio. Scopriamo cosa è successo!

Non ci crederai, ma quello che è accaduto in un villaggio dove c’era un serpente è incredibile. Le persone si sono spaventate nel vedere cosa c’era dentro il serpente. Il luogo dove è accaduto è in un villaggio della Nigeria, dove c’era un grosse serpente che viveva nelle vicinanze delle case della gente del posto. Scopriamo cosa è successo!

Il ventre del serpente stava scoppiando

In un villaggio della Nigeria c’era un serpente che viveva nelle case vicino alle persone e faceva paura perché aveva un ventre grosso e gonfio, quasi come se stesse scoppiando. Le persone del posto erano convinte che il serpente avesse mangiato qualcosa, magari un vitello, oppure una capra.

Così, curiosi di capire cosa aveva dentro al ventre, hanno sparato alla pancia del serpente e così è stata fatta una incredibile scoperta. L’animale non era altro che un pitone geroglifico, di dimensioni enormi, appartenente alla famiglia dei pitoni.

Chi sono i pitoni geroglifici

I pitoni geroglifici sono dei serpenti fra i più grandi al mondo, hanno un aspetto che può andare dal grigio al marrone chiaro con macchie di tono scuro sul corpo. I modelli di pitoni possono avere anche colori uniformi e modelli diversi.

Possono arrivare ad una lunghezza di oltre 6 metri e possono pesare oltre 100 chili. Si tratta del più lungo serpente presente in Africa e fra i più lunghi del pianeta. Possono raggiungere queste lunghezze in modo particolare le femmine, mentre possono essere lunghi circa 3-4 metri o maschi.

L’animale vive generalmente in tutte le zone dell’Africa, tranne che nelle punte estreme del Deserto del Sahara. Per vivere senza problemi il suo habitat deve essere composto da foreste oppure da savane, dove vi sono zone umide tropicali.

Si nutrono soprattutto di ratti o altri mammiferi. Possono essere catturati da animali più grandi di loro, considerate le dimensioni. Quando c’è molta siccità, il pitone geroglifico si rifugia nel sonno estivo, preferibilmente in tane di altri animali.

Temperamento del serpente geroglifico

Molto aggressivo e feroce negli attacchi, il pitone geroglifico aggredisce molto spesso gli esseri umani. Si narra che uno di questi animali ha ingoiato un bambino di dieci anni. Quando la gente lo ha guardato ha visto che continuava a produrre una marea di uova.

Le femmine depongono circa 50 uova in primavera e le custodisce. Quando i piccoli si schiudono sono forti e ben sviluppati, basta sapere che misura circa 50 centimetri.

Molto richiesto nel commercio di animali esotici, questo pitone è un animale che non può però essere tenuto da tutti vista la sua lunghezza. Sono coloro che sanno come gestirlo possono occuparsene e visto che è molto aggressivo necessita di tanto spazio per farlo stare tranquillo e a proprio agio.

L’animale è ricercato dai cacciatori per la carne, che usano come nutrimento, e per la pelle, con la quale realizzano prodotti trasformati.

Le uova una prelibatezza

Quando i contadini hanno ucciso il pitone per vedere cosa c’era dentro il suo ventre e hanno trovato le uova hanno esultato. Le uova nel loro villaggio erano una prelibatezza, quindi potevano usarle per nutrirsi.

Felici di quanto avevano trovato nel ventre del pitone, hanno deciso di scattare una foto e postarla sui social. Così anche gli altri utenti hanno potuto vedere quante uova c’erano dentro la pancia del serpente, erano davvero tantissime.

La visione del pitone pieno di uova al suo interno faceva rabbrividire e molti sono rimasti scioccati da quanto hanno visto. Tuttavia, per coloro che amavano le uova questo fatto è stato provvidenziale per averne tante da poter usare come nutrimento.