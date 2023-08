Quanto vale la moneta con l’aquila? I collezionisti spenderebbero un sacco di soldi

Esiste una moneta molto preziosa e davvero ambita da parte dei collezionisti. Ci riferiamo a quella che raffigura un’aquila. Ecco quanto potrebbe valere!

Le monete sono degli strumenti preziosi, degli oggetti che lasciano una traccia del tempo che passa. Da sempre sono rinomate e molto diffuse, motivo per cui molti non possono fare a meno di collezionarle. Prima dell’avvento dell’Euro, ogni Nazione aveva la propria moneta, mentre ora si utilizza un’unica valuta nei diversi Paesi dell’Europa. All’Estero, invece, c’è più varietà in quanto ci si può imbattere in moltissime monete, una più rara e preziosa dell’altra. Gli esperti di numismatica sono alla ricerca di tutti quei pezzi che non solo risultano essere rari, ma che un giorno potrebbero veder aumentato il loro valore in modo esponenziale. Tra questi compare anche la moneta con l’aquila. Ecco che cosa sappiamo sul suo valore!

L’Euro: la moneta che unisce i Paesi del Vecchio Continente

Il denaro è da sempre ritenuto il più grande mezzo di scambio per quanta riguarda l’acquisto e la vendita di beni e di servizi. Spesso però, le monete non hanno lo stesso valore in quanto le valute cambiano di Stato in Stato.

Per questa ragione, quando ci si reca in un Paese diverso dal nostro, bisogna “cambiare” il denaro, in modo da poter vivere in quel determinato posto utilizzando la moneta locale. Questo succede ancora oggi all’Estero, dove spesso emergono problematiche di varia natura.

Basti pensare al fatto che con il cambio bisogna applicare diverse tasse e quindi quello che si andrà a ricevere sarà nettamente inferiore alle aspettative. E’ con questo intento che i Paesi dell’Unione Europea hanno deciso di adottare una valuta comune da far valere all’interno del Continente: l’Euro.

Dal 2002 questa moneta ha fatto capolino nella nostra vita. Per molti si tratta di un fattore positivo, in quanto non c’è bisogno di effettuare cambi quando si viaggia. Per altri l’Euro ha danneggiato gravemente l’economia dei singoli Stati: la moneta ha perso il suo valore di acquisto, ma questo potrebbe essere legato anche all’aumento dei prezzi spesso ingiustificato.

Moneta con l’aquila: la sua rappresentazione

Ogni Paese europeo che ha deciso di aderire a questa iniziativa ha emesso delle monete che sulla faccia principale sono uguali, mentre differiscono sul retro. Alcune di queste sono davvero molto rare mentre altre le maneggiamo ogni giorno senza troppa difficoltà.

Tra quelle più interessanti compare quella da 1 euro. Si tratta di un taglio particolare in quanto presenta sulla sua superficie un’aquila. Per alcuni questo animale così nobile e speciale non sarebbe presente solo sulle monete da 1 euro, ma anche su quelle da 2.

L’animale in questione è l’aquila tedesca, uno stampo molto antico da sempre presente nella cultura germanica. In effetti questa moneta non è poi così rara, in quanto dal 2002 molto monete di questo tipo sono state diffuse sul territorio nazionale ed internazionale. La grande particolarità è rappresentata dalla presenza di una piccola lettera vicino all’aquila: questa rappresenta il Paese presso il quale la moneta è stata coniata.

Quanto vale la moneta con l’aquila?

La moneta di cui stiamo parlando è tutt’altro che rara. Molte persone l’avranno maneggiata e trattata come se fosse un oggetto di uso comune e privo di qualsiasi valore. Effettivamente si tratta di un pezzo molto più diffuso rispetto ad altri. Per questa ragione i collezionisti hanno deciso di attribuirle il suo valore nominale: se la moneta è da 1 € questo sarà il suo prezzo finale.

Qualche differenza potrebbe nascere sulla base della Zecca che ha realizzato la moneta. Se il Paese è più piccolo ci saranno meno monete in circolazione: in questo caso il valore finale aumenta. Questo perché si tratta di pezzi limitati che spesso vengono realizzati solamente per alcuni collezionisti.

Secondo quanto dichiarato, le monete con l’aquila più ricercate sono quelle realizzate intorno al 2004 e poi nel 2008. Per quanto riguarda la sigla relativa alla Zecca di Stato, troviamo la G e la F, che indicano rispettivamente Karlsruhe e Stoccarda. Si tratta di due zone molto piccole, motivo per cui le monete realizzate sono inferiori rispetto alla media.

Una moneta realizzata da questi due stabilimenti può arrivare ad avere un costo stimato fra i 40 e i 150€. Ovviamente bisogna tenere in considerazione altri elementi come ad esempio lo stato della moneta.

Avete mai visto la famosissima moneta con l’aquila? Eravate a conoscenza delle sue potenzialità?