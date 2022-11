Quanto prendi al mese? Niente bonus 150€ se superi questa cifra: ecco gli esclusi

Ecco cos’è il bonus 150€ e quali sono le categorie escluse dal beneficio perché guadagnano una certa cifra ogni mese.

Ci sono in arrivo nuovi e imperdibili bonus per gli italiani, che stanno facendo gola a moltissimi cittadini del nostro Paese in difficoltà. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire in cosa consiste il famosissimo bonus 150 euro e quanto si dovrebbe guadagnare per beneficiarne.

Bonus 150€, un nuovo sostegno

La crisi dilaga in Italia e non solo. La ripresa dalla pandemia non si è rivelata come in molti si aspettavano e la guerra tra Russia e Ucraina è stata il colpo di grazia per la nostra economia.

L’inflazione è ormai alle stelle e i prezzi di tutti i beni e i servizi di prima necessità sono aumentati esponenzialmente. E’ per questo motivo che lo Stato sta pensando a delle vere e proprie misure che possano aiutare i cittadini italiani ad arrivare alla fine del mese.

Ed ecco che il Governo distribuisce bonus, sussidi e aumenti in busta paga, grazie ai quali i cittadini possano affrontare le loro spese. Di recente, è arrivato un nuovo bonus che sta facendo gola a molti italiani.

Stiamo parlando del bonus 150€, che purtroppo, però, non arriverà a tutti i cittadini italiani indistintamente. Esistono determinati requisiti da rispettare per richiederlo, perlopiù relativi ai guadagni annuali.

Vi invitiamo a proseguire nella lettura del nostro articolo per scoprire qual è la cifra mensile che non potete assolutamente guadagnare se avete intenzione di richiederlo.

Non lo ricevi se guadagni questa cifra

Non tutti lo sanno, ma il bonus 150€, nato nel contesto del Decreto Aiuti, non può essere ricevuto da coloro che guadagnano una determinata cifra mensile. L’ammontare non è altissimo e sono davvero molti gli italiani che ora temono di essere esclusi dal beneficio.

Il fatto è che ultimamente il Governo ha rilasciato molti bonus e ha aumentato lo stipendio di certi lavoratori. Ora, il rischio è che l’accumularsi di questi bonus non permetta ad alcune categorie di cittadini di ricevere il bonus 150€.

Ma di quale cifra stiamo parlando? In particolare, si tratterebbe di 1538 euro al mese. Sappiate, quindi, che se, guadagnate questa cifra o di più, probabilmente non riceverete il bonus.

Il Bonus è destinato, invece, a coloro che non superano i 20 mila euro di reddito annuale e anche a coloro che siano stati sospesi dal lavoro o abbiano una busta paga attualmente azzerata.

In particolare, lo ricevono i lavoratori domestici già destinatari del bonus 200 euro, i disoccupati provvisti di Naspi o Diss-coll, i percettori di disoccupazione agricola; e poi ancora i dottorandi, gli assegnisti ricerca che fanno parte della gestione separata e che hanno avuto un guadagno annuale massimo di 20 mila euro nel 2021, avendo almeno lavorato per 50 giorni.

Il bonus dovrebbe arrivare già alla fine del mese di novembre del 2022. A chiunque non l’abbia ancora fatto, ricordiamo di richiedere il bonus attraverso il sito ufficiale dell’INPS, andando nella sezione “Prestazioni e servizi” e poi su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.