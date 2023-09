Quanto prende una signora delle pulizie in Svizzera? Il compenso percepito

Scopri quanto prende ogni mese una signora delle pulizie che lavora in Svizzera, non ci crederai mai. Ecco la cifra.

Molti italiani l’hanno già scoperto, la Svizzera è uno dei Paesi confinanti con l’Italia in cui è più facile trovare lavoro. In più, questa nazione è da sempre famosa per la vita che offre, caratterizzata da un particolare benessere. Quasi tutte le posizioni lavorative sono adeguatamente retribuite in Svizzera, e il salario varia da Cantone a Cantone. Qui, anche dedicarsi semplicemente a fare le pulizie è un’attività remunerata dignitosamente. Ma quanto guadagna una signora delle pulizie in Svizzera? Scopriamolo.

Contratti di lavoro per il settore pulizia

Sono più di 90 mila le persone che in Svizzera si occupano di pulizie domestiche. Di queste, l’80% si dedica a questa attività secondo un orario parziale. Interessante è anche il fatto che, tra queste 90 mila persone, la maggior parte sono donne straniere. La loro attività è regolamentata dai CCL (contratti collettivi di lavoro) del settore pulizie.

Questi ultimi riguardano in particolare coloro che lavorano per imprese di pulizie, e non per privati, per i quali vige il CNL. Questo tipo di contratto stabilisce esclusivamente il compenso minimo percepito. Tornando ai CCL, comunque, al momento quelli in vigore sono ben 3.

Il primo riguarda la Svizzera tedesca. Questo CCL vincola ogni impresa di pulizia che abbia più di 5 collaboratori, ma le norme principali sono estese anche alle imprese con meno dipendenti, inclusi quelli che lavorano part-time. Il secondo CCL vigente è quello della Svizzera romanda, mentre il terzo riguarda Ginevra, area nella quale il salario minimo previsto per chi si occupa delle pulizie è più alto che in altre zone della Svizzera.

Prima di entrare nei dettagli di questi contratti di lavoro e scoprire quanto guadagna una signora delle pulizie in Svizzera, sorge un’altra domanda: come fare per trovare lavoro in questo Paese? Sarà utile sapere che ogni Stato federale svizzero, cioè ogni Cantone, ha un proprio insieme di uffici di collocamento (URC) che assistono coloro che cercano lavoro.

Inoltre, esistono anche innumerevoli agenzie interinali a carattere privato. In più, il sito web della SECO, l’autorità federale del mercato del lavoro, offre una sezione dedicata agli annunci di lavoro. Un’ultima possibilità è infine rappresentata dal sito web Eures, dedicato alla mobilità professionale a livello europeo.

Quanto prende una signora delle pulizie in Svizzera

Veniamo quindi alla domanda che ci siamo posti in apertura: quanto guadagna ogni mese una signora delle pulizie in Svizzera? L’ultimo contratto di lavoro, in vigore fino a dicembre 2022, stabilisce un minimo lordo di 19,20 franchi all’ora nel caso di personale non qualificato e senza esperienza.

In più, il personale interessato da questo tipo di retribuzione deve lavorare per almeno 5 ore alla settimana per la stessa azienda o impresa.

All’aumentare dell’esperienza, cresce anche il salario. Per questo, coloro che, pur non essendo qualificati, hanno almeno 4 anni di esperienza alle spalle possono guadagnare secondo il CCL almeno 21,10 franchi lordi all’ora. La situazione, però, varia a seconda del Cantone. Per questo, ad esempio, il Ticino si classifica come il Cantone con i salari più bassi per questa categoria di lavoratori.

Nel resto della Svizzera, il salario medio per una signora delle pulizie si aggira intorno a più di 20 franchi l’ora. Secondo la società Quitt.ch, che si occupa delle buste paga di questo tipo di lavoratori, la media salariale per questa categoria è di 28 franchi l’ora. Da questi bisogna sottrarre l’assicurazione sociale e i contributi per l’assicurazione anti-infortuni, il che permette di arrivare ad una cifra di 25 franchi l’ora.

Per quanto riguarda la situazione specifica in alcuni Cantoni, il primo premio per il miglior salario spetta al Canton Zurigo, dove una donna delle pulizie prende in media 31,70 franchi all’ora. Situazione diversa in Ticino, che come abbiamo accennato è uno dei Cantoni con il salario più basso, il quale ammonta a circa 25,40 franchi l’ora. Sembrerà poco, ma è comunque più di quanto guadagna una baby-sitter in Italia d’estate.

In ogni caso, secondo Bernhard Bircher Suits, portavoce di Quitt.ch, gli stipendi ribassati di alcune zone della Svizzera risentono della concorrenza rappresentata dai lavoratori transfrontalieri, ma anche da quelli in nero.