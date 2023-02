Quanto hanno guadagnato i Cugini di campagna con “Anima Mia”, svelano le cifre

I Cugini di campagna, quanto hanno guadagnato con il brano “Anima mia”, il loro pezzo storico? Svelate finalmente le cifre incredibili. Ciò che hanno rivelato gli stessi rappresentanti del gruppo musicale è assurdo.

“Anima mia” resta senza dubbio una delle canzoni più amate e conosciute del panorama musicale italiano. Sapete questo brano quanto ha fruttato ai suoi interpreti, i Cugini di campagna? Parliamo di cifre davvero astronomiche.

I Cugini di campagna sbarcano a Sanremo 2023

Dopo 53 anni di onorata carriera, il gruppo dei Cugini di campagna sbarca al settantatreesimo Festival della canzone italiana. La band si è presentata sul palco con il brano “Lettera 22” scritto da La rappresentante di lista.

Con una carriera solida alle spalle, i quattro interpreti iniziano a farsi conoscere nel lontano 1970. Più volte, in passato, come svelato da uno dei componenti, hanno ricevuto il sollecito a partecipare alla famosa kermesse come ospiti, invito però declinato per paura di non ottenere il giusto riconoscimento mediatico.

Questa volta però è diverso. Il brano che li ha portati a calcare per la prima volta nella loro carriera il palcoscenico di Sanremo piace e ha colpito indubbiamente anche il team di lavoro sanremese che ha approvato la loro partecipazione.

Per quante canzoni famose abbiano scritto e cantato nel corso della loro strabiliante carriera, una rimarrà però indimenticabile: “Anima mia”. Celebre brano del 1973, ha fruttato un bel po’ di soldini ai Cugini di campagna. Sapete quanto hanno guadagnato con questo pezzo? Cifre astronomiche.

Quanto ha guadagnato il famoso gruppo con il brano “Anima mia”

Tra i tanti straordinari artisti che nel 2023 stanno prendendo parte al Festival di Sanremo, ci sono anche i Cugini di campagna. Questo gruppo pop, fondato nel 1970 a Roma, può vantare sicuramente tanti successi incredibili.

Anche se tantissime sono le canzoni che hanno pubblicato o interpretato – ricordiamo per esempio che hanno ben 19 album all’attivo – c’è un brano in particolare che rimarrà per sempre memorabile: “Anima mia”.

Questa canzone scritta nel 1973, segna senza dubbio il momento di più grande successo artistico per i Cugini di campagna. Composta dalla penna di De Sanctis, Paulin e Michetti, di essa sono state realizzate ben 6 cover, una delle quali eseguita in una versione straordinaria da Dalida e un’altra invece dallo straordinario Claudio Baglioni.

Sicuramente, questo brano più di tutti gli altri, ha fruttato ai componenti della band un bel po’ di soldini. Sapete quanto hanno guadagnato I Cugini di campagna grazie a questo pezzo che ha scritto la storia della musica italiana?

Secondo alcune indiscrezioni si parla di cifre davvero astronomiche. Non abbiamo numeri precisi poiché gli interpreti non si sono mai pronunciati su guadagni e compensi. Arriva però una rivelazione inaspettata e a farlo è proprio è uno dei Cugini di campagna: stiamo parlando di Ivano Michetti.

Il famoso artista, proprio in una recente intervista, ha dichiarato che questo pezzo ha venduto oltre 50 milioni di copie finendo per diventare una vera e propria hit non soltanto nazionale ma anche internazionale.

Ma non è tutto. L’indiscrezione bomba è questa: Marchetti ha confessato che grazie ai diritti di questo brano, è riuscito a comprarsi ben trenta appartamenti! Insomma, solo da queste dichiarazioni si può ben comprendere quanti soldi il famoso brano abbia fruttato ai Cugini di campagna.