Quando i marinai si resero conto di cosa avevano di fronte, era già troppo tardi

Il lavoro dei marinai è un lavoro durissimo anche se ricco di soddisfazioni. Sapete cosa è accaduto ad un gruppo di loro usciti per una spedizione?

Lavorare in mare aperto è per molti una grande soddisfazione e la maggior parte di loro sono amanti di questa vita. Non si tratta però solamente di un lavoro, perché la maggior parte di loro ce l’hanno nel sangue e probabilmente questa passione è tramandata da generazione a generazione. La storia che vi stiamo per raccontare ha dell’incredibile e questi marinai non scorderanno mai quanto è avvenuto.

La dura professione del marinaio

Il mestiere di marinaio è molto antico e veniva tramandato di generazione in generazione. Infatti, se si nasceva maschi si sapeva già quale sarebbe stato il futuro. Tempi addietro, i bambini che avevano appena compiuto 7 o 8 anni, venivano imbarcati e rimanevano accanto al papà o al nonno che insegnavano loro il mestiere.

Un mestiere duro e difficoltoso, ma ricco di soddisfazioni. In quei tempi, i maschi non avevano molta possibilità di andare a scuola. Terminata la terza media venivano immediatamente fatti salire sulla barca e dovevano essere pronti ad imparare il mestiere. Molto spesso, i bambini così piccoli, quando venivano imbarcati per la prima volta soffrivano il mal di mare e non potevano godere delle cure e dell’affetto del nonno e del papà.

Infatti, gli uomini erano rudi, ma era dettato dal fatto che si cercava di portare a casa la pagnotta quotidiana. Questo significava per i bambini di quel tempo crescere molto più in fretta e con una corazza dura poiché, come abbiamo detto, il lavoro sarà anche pieno di soddisfazioni, ma è davvero faticoso. Tutto il guadagno della giornata, adulti e piccini, lo consegnavano alla donna di casa che si occupava di comprare le provviste e i tessuti per gli abiti della famiglia. Ma torniamo alla storia.

Quello che vi stiamo per dire ha davvero dell’incredibile, come tantissime altre storie che vi abbiamo già raccontato. Quello che ha visto un gruppo di marinai è stato davvero scioccante. Un qualcosa si spaventoso e incredibile e che probabilmente non dimenticheranno mai.

Alcuni marinai partono per una spedizione. Quello che vedono è incredibile

L’equipaggio di una nave il cui nome è rimasto sconosciuto, si stava preparando per salpare in nave dirigendosi verso il Pacifico Meridionale. Durante la preparazione, nessuno si sarebbe mai aspettato di quello che da li a poco sarebbe accaduto. Il viaggio inizia, quando ad un certo punto un membro del gruppo nota che davanti alla nave si trova una strana ombra.

Molti pensavano che si trattasse di una zona più scura del mare, ma così non era. Decidono quindi di vederci più chiaro e con la nave si avvicinano sempre di più a questa chiazza enorme. Avvicinandosi sempre di più la situazione si infittisce e alcuni cominciano a temere il peggio. Inizialmente però, erano convinti che si trattasse di un banco di sabbia, ma mano a mano che avanzavano capivano che nemmeno di sabbia si trattava.

Non potevano credere ai loro occhi e ciò che si prospettava davanti a loro sembrava non avere alcun senso. In realtà si trattava di una quantità infinita di pomice adagiata sulla superficie dell’acqua. Se la si osservava dal lato sembrava addirittura una spiaggia incantevole. Incuriositi, si spinsero sempre più in la con la nave e l’equipaggio si trovò proprio nel bel mezzo.

Cosa avvenne dopo che la nave si spinse oltre

La situazione era davvero incredibile e molti non sapevano come definire ciò che stavano vivendo. Già trovarsi in quei momenti è stato davvero duro e incredibile, ma quello che accadde dopo nessun membro dell’equipaggio se lo dimenticherà mai. Alcuni lo definirono persino il confine tra la vita e la morte.

I marinai proseguendo con l’esplorazione notarono come questa macchia incredibile si stava espandendo sempre di più ed è per questo che l’equipaggio ha deciso di aumentare la velocità della nave in modo da andarsene il più possibile. Arrivarono così in un luogo sicuro e alle loro spalle sentirono un boato allucinante.

Girandosi notarono immediatamente che l’acqua si stava agitando e di certo non era il mare mosso. Si trattava della eruzione di un vulcano sotterraneo. I loro occhi furono i testimoni di un evento più unico che raro e ne rimasero esterrefatti. Osservando attentamente, notarono anche un altro elemento: c’era della terraferma. Questo significa che i marinai furono testimoni della formazione di una nuova isola.