“Quando è successo Noemi c’era già”, Totti e l’altra vip: chi sarebbe il 3 incomodo

La clamorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa ancora molto discutere, anche a distanza di diversi mesi. Oggi nella vita dell’ex Capitano della Roma c’è un’altra donna, stiamo parlando della bellissima Noemi Bocchi. Poco fa, è saltato fuori un retroscena sconcertante che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di cosa si tratta.

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ancora al centro dei gossip. Per anni il loro amore ha appassionato milioni di persone e ora la loro rottura non può non far parlare di loro. Ma ad essere al centro dell’attenzione è senza dubbio la storia tra l’ex Capitano della Roma e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Nei giorni scorsi, li abbiamo visti affiatatissimi e innamoratissimi. Ma nelle scorse ore è saltato fuori un retroscena inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, si tratta di una rivelazione sconcertante di una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue parole potrebbero far tremare la relazione tra l’ex capitano giallorosso e la bella 34enne di Roma nord. Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto? Da non credere: scopriamo di più.

Francesco Totti al centro dei gossip

I pettegolezzi sulla vita sentimentale di Francesco Totti non smettono di attirare l’attenzione di milioni di persone. Dopo la rottura con Ilary Blasi, il polverone mediatico è aumentato sempre di più. Da una parte la fine del matrimonio più storico del mondo dello spettacolo e dall’altra la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi.

Nelle scorse ore, è saltato fuori un retroscena incredibile che potrebbe far tremare la loro relazione. Nel dettaglio, durante un collegamento del Grande Fratello Vip, la protagonista indiscussa del reality si sarebbe lasciata andare ad una rivelazione sconcertante sulla nuova coppia del momento: scopriamo di più.

Il retroscena sconcertante su Francesco Totti e Noemi Bocchi

Le polemiche su Francesco Totti sembrano non finire mai. Ad aumentare il polverone mediatico sarebbe un video che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. In particolare, la bellissima Antonella Fiordelisi, attuale concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad una rivelazione sconcertante proprio sull’ex Capitano della Roma. La protagonista indiscussa del reality show di Canale 5, durante una chiacchierata con Edoardo e Giaele, ha svelato:

“Mi ha scritto Totti”

Una confessione che non è affatto passata inosservata, infatti, nella scorsa puntata, il conduttore ha voluto vederci chiaro e ha chiesto alla gieffina in che periodo l’avesse contattata e lei ha risposto:

“mi scrisse solo ‘Ciao’ […] Credo sia successo due mesi fa.”

A quel punto, Alfonso Signorini ha puntualizzato:

“Quindi ti ha mandato una richiesta di amicizia mentre stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi”.

Insomma, Francesco Totti l’avrebbe contattata prima della sua partecipazione al GF Vip. Al momento, l’ex giocatore non ha smentito e nemmeno confermato le parole di Antonella Fiordelisi, ma siamo certi che la questione non finirà qui.