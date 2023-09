Autunno ormai iniziato e ora solare alle porte. A breve le lancette dell’orologio andranno a spostarsi di un’ora indietro.

Questo fine settimana diremo addio all’ora legale. Giornate più corte ma ancora calde nel nostro Paese, che accoglie in punta di piedi un autunno ancora incerto. In mattinata guadagneremo dunque 60 minuti di luce, anche se le girante andranno come di consueto ad accorciarsi durante la sera. Continua intanto il dibattito sul mantenimento dell’ora legale tutto l’anno, che potrebbe portare con un’ora in più di luce durante il pomeriggio risparmi dal punto di vista energetico.

Quando arriverà il cambio dell’ora solare nel 2023

Autunno alle porte, è ormai vicino il momento di sostare le lancette di un’ora indietro. Nella notte, tra sabato 28 settembre e domenica 29, alle 3 di notte per la precisione, si tornerà alle 2. Sessanta minuti dunque per avere a disposizione un’ora di luce in più al mattino, ma le giornate nel pomeriggio si andranno inevitabilmente ad accorciare.

In Europa, così come nel nostro Paese, tiene banco il dibattito da tempo sulla possibile abolizione di questo cambio dell’ora. Al momento sono tanti i sostenitori di eventuali benefici dall’ora legale tutto l’anno. Ma quest’anno si andrà avanti con l’introduzione dell’ora solare, che rimarrà in vigore fino al prossimo 31 marzo 2024. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 l’ora andrà ancora avanti di un’ora.

Le motivazioni del cambio d’ora

Il cambio dell’ora è stato introdotto nel 1966 in Europa, con evidenti vantaggi sull’ora legale. Secondo quanto riportato dalle analisi di Terna, una società di distribuzione elettrica, l’ora legale tra il 2004 e il 2022 in Italia ha favorito un minore uso di energia elettrica circa 10,9 miliardi di kWh. Tradotto, un risparmio di 2 miliardi di euro in 18 anni.

Change.org, tramite una petizione ha fatto richiesta di mantenere l’ora legale tutto l’anno e abolire dunque quella solare. Un’ora di luce in più nel pomeriggio pare possa avere un impatto ancora più importante su tutto il sistema energetico. Risparmio che, a detta della proposta di Change, con la petizione che fino a questo momento ha raggiunto quasi le 300mila firme, mantenere l’ora legale potrebbe portare a un risparmio pari a 1 miliardi di euro delle spese energetiche. Inoltre, a detta della società for-profit, positivi potrebbero essere anche gli effetti sulla salute. Ma su questo ultimo tema non ci sarebbero al riguardo così tante certezze.