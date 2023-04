Qualsiasi pavimento torna nuovo con questo prodotto: bianco e lucido come non mai

Qualsiasi pavimento torna nuovo con questo prodotto. Se lo utilizzi seguendo i nostri suggerimenti, non te ne pentirai: solo così le tue piastrelle saranno bianche e lucide come non mai. Ecco il trucchetto che ti aiuterà ad avere superfici brillanti.

Se sei alla ricerca di un rimedio per avere un pavimento bianco e lucido, devi provare allora questo trucchetto. Con il prodotto che ti stiamo per presentare, qualsiasi pavimento torna come nuovo in pochissimi minuti.

Come avere pavimenti puliti il più a lungo possibile

Pulire i pavimenti talvolta può essere davvero complicato, soprattutto se non si utilizzano i prodotti giusti. A seconda anche della tipologia di piastrella scelta, che sia in gres o in legno, esistono detersivi specifici per evitare che restino sulle nostre superfici macchie, impronte o aloni.

Diciamo con sincerità che non è facile avere un pavimento sempre bianco e lucido, lo saprai bene anche tu. Quante volte al giorno ti ritrovi a sfregare le tue piastrelle perché per l’ennesima volta hai trovato per terra macchie scolorite o ancora la fastidiosissima polvere? Sicuramente tantissime.

Talvolta, i prodotti che hai a casa, per quanto ottimi possano essere, non conferiscono mai brillantezza né luminosità al tuo pavimento. Se ti dicessimo che esiste però un prodotto che al contrario di tanti altri ti fa tornare il pavimento come nuovo? Devi assolutamente provarlo. Grazie ad esso, avrai le piastrelle bianche e lucide come non mai.

Qualsiasi pavimento torna nuovo con questo prodotto straordinario

Avere i pavimenti sempre lucidi e puliti è talvolta un’impresa. Per quanti prodotti ottimi tu possa utilizzare, spesso ti ritrovi dinanzi a risultati insoddisfacenti. Quanti detersivi di marche famose hai comprato per cercare di eliminare definitivamente dalle mattonelle macchie e aloni?

Sicuramente avrai l’armadietto della lavanderia pieno di questi prodotti costosi che però a poco servono. Ebbene, oggi siamo qui per svelarti un trucchetto che aiuterà i tuoi pavimenti a tornare come nuovi.

Prova questo prodotto, ti garantiamo che non ne potrai fare più a meno. Lo devi realizzare con le tue mani. Con un po’ di impegno, realizzerai un detergente grazie al quale la tua casa brillerà. Ma non è tutto: risparmierai davvero anche tanti soldi.

Pronta a metterti all’opera? Allora iniziamo subito. Riempi una caraffa o un secchio, quello che preferisci, con 500 ml di acqua e aggiungi 1 cucchiaio di sale, poi 6 cucchiai di alcol etilico al 70%.

Inizia a mescolare la soluzione. Avrai bisogno poi di un ultimo ingrediente che sicuramente avrai anche tu a casa, ovvero l’ammorbidente, meglio ancora se è in polvere. Se il prodotto che hai a disposizione è quello liquido, dovrai versare nella tua soluzione solo due misurini.

Se hai invece quello in polvere, ti basterà versare nella soluzione due cucchiai. Ecco fatto. Il tuo detergente è pronto. Puoi versarlo in una bottiglia o in un flacone che chiuderai con un tappo che avrai precedentemente forato e iniziare a versarlo sul tuo pavimento.

Lascia che il prodotto agisca per almeno 5 minuti e poi, con l’aiuto di una scopa, inizia a spazzare: vedrai che in pochi minuti macchie, aloni e polvere verranno davvero via facilmente.

Dopo aver fatto questo passaggio, con un panno in microfibra pulito risciacqua il pavimento e vedrai la magia: i tuoi occhi si ritroveranno a guardare delle piastrelle lucide e bianche come non mai.

Se vuoi anche disinfettare il tuo pavimento, dopo aver fatto queste operazioni sopra indicate, ti basterà versare sulle piastrelle un misurino di disinfettante antibatterico e continuare a utilizzare il panno in microfibra ancora umido. La differenza sarà incredibile, non riuscirai a credere ai tuoi occhi.

Questo prodotto che puoi realizzare con le tue mani è davvero semplicissime e soprattutto richiede ingredienti economici o che probabilmente hai già a casa. Ti garantiamo il risultato straordinario.

Tu stessa potrai testare non soltanto la brillantezza delle tue superfici ma anche l’importante risparmio economico che ne ricaverai. Puoi dimenticarti di comprare prodotti chimici e costosi: qualsiasi pavimento torna nuovo con questo prodotto.