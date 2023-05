Quali potrebbero essere gli autori che usciranno per la prova della maturità

Manca poco agli esami di maturità e, fra gli studenti, l’ansia inizia a salire. In particolare, a far più paura agli stessi studenti, sono le prove scritte da affrontare, a partire proprio dal tema di italiano.

E, proprio per la prima prova scritta, è iniziato sul web una sorta di “toto nome” per i possibili argomenti che potrebbero esser oggetti di traccia d’esame.

Maturità, i possibili autori per il tema di italiano?

Quest’anno, la maturità torna ad esser regolare, come lo è stata prima della pandemia. Si torna in classe, con le prove scritte e la prova orale. Nessun cambiamento, ma un ritorno al rigore. Unica sola eccezione, le zone alluvionate dell’Emilia Romagna, dove lì ci sarà un esame ad hoc, in base alle esigenze del luogo e ai disagi che anche e soprattutto studenti e scuole hanno subito.

Ma, per tutti i restanti maturandi, è tempo di mettersi sotto e di studiare. E, proprio per la prima prova scritta, diversi sono i siti degli studenti che stanno iniziando una vera e propria gara al “toto nome” per quell’autore o quella traccia che potrebbe esser fattibile o possibile come tema d’esame.

Stando ad un’indagine portata avanti dal sito “Studenti.it”, proprio sul piano letterario sono diverse le date e le ricorrenze che, in questo 2023, cadono a fagiolo e potrebbero diventare tema all’esame. Attraverso un’indagine fatta con 5.600 ragazze e ragazzi, diversi sono gli avvenimenti di quest’anno che potrebbero attirare l’attenzione di chi preparerà le tracce d’esame.

A partire dai 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, al 160 anni dalla nascita del vate Gabriele D’Annunzio, fino anche ai 100 anni dalla morte di Italo Calvino. Perché proprio queste tre ricorrenze? Secondo gli studenti intervistati, per il tema a carattere letterario sarebbero proprio loro i 3 papabili autori più quotati, tanto che proprio il 27% degli studenti (vista la rilevanza all’evento data anche dalla presenza, alle celebrazioni, del Presidente della Repubblica Mattarella), Manzoni è quello più probabile.

Tanti gli anniversari dal punto di vista letterario

Fanno seguito, con 18% Calvino e con il 17% D’Annunzio. Ma c’è anche un altro autore possibile in lizza, ovvero Italo Svevo. Quest’anno, infatti, la sua principale opera, “La coscienza di Zeno”, compie 100 anni. non sono da dimenticare, però, altri grandi autori con i loro classici, quali Pirandello, Ungaretti e Primo Levi.

Per quel che riguarda, invece, le altre tracce d’esame, per il tema a carattere scientifico, sono le intelligenze artificiali a stuzzicare l’attenzione degli studenti.

Ma quello che tutti si domandano è: quale sarà il tema che, maggiormente sceglieranno i ragazzi? Il tema argomentativo sarà quello più scelto, con il 40% degli studenti che vi opterà. Il 36%, invece, sceglierà il tema di attualità, mentre solo il 25% è orientato a scegliere il testo letterario da analizzare.

Sappiamo bene, però, che sono tutte ipotesi. Alla fine, tutto ciò che i ragazzi s’aspettano possa uscire come traccia d’esame, il 90% delle volte viene disatteso. Quindi, l’unica cosa da fare è attendere con pazienza quel giorno.