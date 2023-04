Qual è la spiaggia più pulita d’Italia? Ecco chi avrebbe conquistato il 1° posto

Fare il bagno al mare è una delle cose più attese durante tutta la stagione invernale. In prossimità dell’estate, però, prima di scegliere il luogo dove andare in vacanza, è buona norma informarsi sempre sulla qualità delle acque. Qual è, ad esempio, la spiaggia più pulita d’Italia? Scopriamolo insieme.

Aprile è ufficialmente iniziato, e in men che non si dica ci ritroveremo a fare i conti con il caldo e la bella stagione. L’arrivo dell’estate non può che mettere di buon umore, in quanto essa porta con sé temperature più alte; la possibilità di trascorrere le proprie serate all’aperto in compagnia di amici e familiari e, soprattutto, il periodo in cui ci si potrà concedere le tanto agognate ferie.

Quando si parla di vacanze, sono tante le destinazioni che ogni anno vengono prese in considerazione. C’è chi predilige la visita in una delle tante grandi città.

Chi coglie l’occasione per trascorrere del tempo in montagna circondato dalla natura e chi, invece, non riesce proprio a fare a meno del mare, e di intere giornate passate in spiaggia all’insegna del relax e del divertimento.

In quest’ultimo caso, resistere al richiamo dell’acqua è praticamente impossibile, motivo per il quale non si può fare a meno di concedersi un bel bagno rigenerante.

Ma siamo sempre così sicuri che le acque nelle quali ci immergiamo siano pulite e prive di batteri potenzialmente dannosi? La risposta a questa domanda ce la fornisce l’analisi effettuata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) che, a tal proposito, nel 2022 ha stilato la classifica delle spiagge più pulite d’Italia. Ecco qual è stato il responso.

I parametri dell’analisi delle acque

Controllare la qualità delle acque è molto importante, perché ne va della salute sia dell’uomo sia dell’ambiente. Le analisi, infatti, vengono effettuate ogni anno, e a occuparsene è l’ARPA, ossia, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

I parametri da seguire a livello nazionale per rilevare eventuali anomalie sono diversi. Tuttavia, per quanto riguarda i mari idonei alla balneazione, i dati raccolti sono essenzialmente due, ed entrambi riguardano la presenza di due tipi di batteri. Si tratta dell’Enterococco intestinale e l’Escherichia coli.

Per ciò che concerne il primo, il valore limite da non superare è 200 UFC, sigla che sta per “Unità formanti colonie”; per il secondo, invece, il risultato non deve oltrepassare i 500 UFC.

In base a quanto detto poc’anzi, è ora arrivato il momento di sapere quale regione italiana, nel 2022, si è aggiudicata il primo posto della classifica dell’acqua più pulita.

La spiaggia più pulita d’Italia

La classifica stilata nel 2022 per stabilire quale fosse la spiaggia italiana più pulita si riferisce agli anni 2018-2021, ed è consultabile sia sui portali dell’ARPA e dell’APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), sia sul sito dell’Agenzia europea dell’ambiente e sul “Portale acque” del Ministero della Salute.

Ebbene, con un livello pari al 99%, il mare più pulito del nostro Bel Pese è quello della regione Puglia; al secondo posto si è classificata la Sardegna e, al terzo, la Toscana.