Qual è la città italiana più pulita? Il primo posto lo conquista questa regione

Qual è la città italiana più pulita? Ecco chi troviamo al primo posto. Proprio questa regione detiene il primato: arriva la classifica che nessuno si aspettava.

Ti sei mai chiesto qual è la città italiana più pulita? Forse non ci crederai mai, ma il primato appartiene a questa regione. Proprio essa, posizionata in questo punto dello Stivale, si colloca al primo posto. Arriva la lista che lascia senza parole. Forse tu già vivi in questo posto straordinario e non lo sai.

Le città più pulite del mondo: sul podio anche una regione italiana

Avere città pulite è essenziale per la tutela non solo dell’ambiente ma anche dei suoi cittadini. Ed ecco dunque che non solo la buona educazione ma anche le leggi e le sanzioni amministrative fanno tanto per cercare di raggiungere questo obiettivo, tra i principali dei legislatori di ogni parte del mondo.

A questo proposito, sai quali sono le città più pulite del pianeta? Con grande sorpresa di tutti, sul podio si trova anche una città italiana che appartiene proprio a questa regione.

Prima di svelare però il mistero che tanto affascina, ti diciamo che a livello mondiale è la città di Calgary, situata in Canada, quella che ottiene il primo posto come la metropoli più pulita del mondo. Per quanto riguarda invece il nostro Stivale, qual è la città italiana più pulita? Ecco la risposta che nessuno si aspettava.

Qual è la città italiana più pulita

Abbiamo detto poc’anzi che, secondo alcune statistiche, la città più pulita al mondo e che occupa il primo posto in questa lista d’onore, è Calgary, situata in Canada. Proprio qui l’immondizia e i rifiuti sembrano non esistere.

Il legislatore ha previsto infatti delle ammende piuttosto esose che costringono e obbligano i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla buona educazione. Si pensi, per esempio, che gettare un mozzicone di sigaretta per strada può fruttare alle casse dello Stato ben 1000 dollari.

Questo primato è tutto merito non solo delle leggi severe ma anche della corretta gestione del riciclo. Non esiste in questo posto la raccolta differenziata come la intendiamo noi italiani o europei.

Le famiglie di Calgary ricevono dallo Stato, per esempio, un cassonetto di colore blu in cui devono finire tutti i rifiuti recuperabili che verranno poi classificati e differenziati dagli addetti che lavorano in appositi stabilimenti del riciclo.

Passiamo però a scoprire invece qual è la città italiana più pulita. Curioso di scoprire di quale si tratta? Te lo diciamo immediatamente: stiamo parlando di Sassari che si trova, come ben saprai, in Sardegna.

Questa città è tra le più popolose dell’isola sarda. Straordinario patrimonio di arte e cultura, visitata ogni giorno da turisti stranieri e non solo, si mette in mostra per le sue spiagge meravigliose, per il mare incontaminato e per scorci naturali mozzafiato.

Anche in questa città sono previste dal comune multe ingenti per chi non rispetta l’ambiente. Il sistema di riciclo poi, messo in atto dagli abitanti, è un fiore all’occhiello per l’isola sarda: tutti si impegnano per mantenere pulita la propria città.

Non stupisce invece che ai primi posti non ci siano metropoli come Roma, Milano o Napoli. D’altronde, più grandi sono le città, maggiore è l’inquinamento e di conseguenza minore la pulizia ambientale.

Dopo Sassari e quindi al secondo posto, troviamo invece la città di Macerata. Al terzo Enna e ancora Catanzaro, Campobasso, Verbania, Viterbo e Grosseto. Se è vero che Sassari conquista il primo podio tra le città italiane più pulite, consideriamo però anche il rovescio della medaglia.

C’è anche una città che si può considerare invece come quella meno pulita d’Italia. Sai quale detiene questo triste primato? Stiamo parlando di Torino che addirittura è considerata come quella più inquinata a livello europeo.

Non se la cavano bene nemmeno Modena, Padova, Milano, Roma e Venezia. Come si arriva a definire quale città è più pulita di un’altra? La risposta è semplice. Si tengono in considerazione alcuni valori come il Biossido di azoto, il PM2,5 e il PM10. Le città del Sud risultano in ogni caso, quelle più inquinate rispetto alle città del Nord.