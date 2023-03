Qual è il posto più tranquillo dove vivere in Italia: è una pacchia abitare qui

By

Ecco qual è posto più tranquillo dove vivere in Italia. Condurre una vita lì trasmette un grande senso di tranquillità.

Vi sveliamo tutto sulla classifica delle città migliori d’Italia in cui vivere. Dopo averla conosciuta, vi vorrete trasferire proprio lì. Si tratta di una città che garantisce servizi efficienti ai suoi cittadini e che è anche ben collegata sia al suo interno che con le differenti città italiane.

Il posto più tranquillo dove vivere in Italia

Il portale Travel 365 ha chiesto ai suoi utenti quali siano le città più tranquille d’Italia. I parametri che sono stati presi in considerazione dal sito web italiano e dagli utenti iscritti sono stati i servizi, lo svago, gli affari, il lavoro, la popolazione, l’ordine pubblico, l’ambiente, la salute e in generale il tenore di vita.

Ne è venuta fuori una classifica di 10 città, che vede al decimo posto Roma, nel Lazio, con 43 punti su 60. Si tratta di un buon punteggio, anche se molti degli abitanti della città si sarebbero aspettati che Roma ottenesse un punteggio migliore.

Al nono posto troviamo Firenze, in Toscana, con 44 punti su 60, soltanto uno in più rispetto a Roma. E poi ancora all’ottavo posto c’è Reggio Emilia, in Emilia Romagna, con 45 punti su 60, e al settimo posto Brescia, in Lombardia, con 45,5 punti su 60.

Al sesto posto troviamo Trento, in Trentino Alto Adige, con un punteggio di 48,5 su 60. Ed ecco che di seguito vi sveliamo la top five delle città più tranquille d’Italia e in particolare la città migliore d’Italia secondo gli utenti del noto portale.

Ecco qual è la città migliore d’Italia

Al quinto posto nella classifica italiana troviamo Parma, in Emilia Romagna, con 49 punti su 60. E poi c’è Mantova, in Lombardia, con 49,5 punti su 60. Al terzo posto si piazza Torino, in Piemonte, con 52 punti su 60.

Al secondo posto troviamo la città di Milano, in Lombardia, con 58 punti su 60 e infine, la città migliore d’Italia viene incoronata Bologna, in Emilia Romagna, con 58,5 punti su 60.

I votanti non hanno dubbi: è senz’altro Bologna la città migliore d’Italia in cui vivere. Gli abitanti della provincia la ritengono davvero tranquilla e pensano che sia tra le città più vivibili del mondo.

Ed è proprio per questo che magari potrebbe fare al caso anche di qualche straniero, che pensa di trasferirsi in Italia, ma non sa dopo. Bologna è caratterizzata da piccole stradine, piazze con chiese suggestive e casette dal fascino unico.

La cucina è buonissima e offre un gran numero di piatti della tradizione culinaria italiana. Inoltre, è una città che garantisce servizi efficienti ai suoi cittadini. Bologna è ben collegata sia al suo interno che con le differenti città italiane. Vivendo lì, vi sarebbe molto facile dall’aeroporto raggiungere il centro della città e anche altre città italiane come Milano o Firenze.

Naturalmente, la classifica che vi abbiamo appena riportato non è ufficiale, ma frutto di un’inchiesta compiuta dal noto portale Travel 365, alla quale hanno partecipato unicamente i suoi utenti.