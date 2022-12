Qatargate: oggi giorno di udienza per Antonio Panzeri ed Eva Kaili

In questi giorni il così detto Qatargate ha sconvolto la politica europea, uno scandalo che coinvolge diversi esponenti dell’UE, pagati dal Qatar per influenzare le decisioni in Parlamento. Oggi è giorno d’udienza per gli imputati.

Corruzione, tangenti e uno scandalo che sta gettando nel caos l’UE: si tratta del Qatargate, una situazione che coinvolge diversi componenti del Parlamento Europeo, pagati da Qatar con cifre molto alte.

Le indagini hanno appurato che le banconote trovate a casa di due imputati, Antonio Panzeri e Eva Kaili, ammontano a oltre un milione e mezzo di euro. Oggi partirà l’udienza preliminare per loro e per altri due imputati.

Qatargate: le ultime novità

Le ultime novità sullo scandalo Qatargate riportano le cifre esorbitanti trovate in casa degli europarlamentari coinvolti, tra cui Eva Kaili e Antonio Panzeri.

A casa dei due politici, infatti, sono stati trovati oltre un milione e mezzo di euro in banconote, sequestrate dalla polizia belga incaricata delle indagini.

Eva Kaili, tramite il suo avvocato, afferma di non essere a conoscenza di questi soldi in casa sua, riportando che non c’è nessuna relazione tra lei e queste ipotetiche tangenti arrivate dal Qatar.

A casa di Francesco Giorgi, ex compagno di Eva Kaili, altro imputato nella causa Qatargate, sono stati invece sequestrati 20mila euro in contanti, nel suo appartamento di Milano.

Arrestati entrambi insieme ad Antonio Panzeri, imputato con loro in questa vicenda.

Eva Kaili è stata trasportata nel carcere di Haren, alla periferia di Bruxelles, come comunica la procura federale del Belgio. Ovviamente, il Parlamento Europeo l’ha destituita dalla sua carica di vicepresidente, decisione confermata proprio questa mattina.

Oggi partirà l’udienza preliminare e, a quanto pare, Francesco Giorgi parlando con gli inquirenti avrebbe già fatto altri nomi, permettendo alla polizia di ricostruire ancora meglio la vicenda.

Andrea Cozzolino si autosospende dal Parlamento UE

Un’altra notizia arrivata in queste ore è la sospensione autonoma di Andrea Cozzolino, eurodeputato che ha deciso di fermare da solo la sua carica, a causa di alcune mail trovate relative al Qatargate.

Il suo assistente era proprio Francesco Giorgi, uno degli imputati ed ex compagno di Eva Kaili, arrestato nell’ambito di questa inchiesta.

Andrea Cozzolino ha spiegato le sue motivazioni in una lettera, inviata al capodelegazione Brando Benifei, annunciano l’abbandono del suo ruolo a nome del gruppo socialista.

Cozzolino, inoltre, è anche il presidente della delegazione dell’Aula nei rapporti col Maghreb, ovvero quella che mantiene i rapporti tra Strasburgo e gli Stati del Marocco.

Ruoli, questi, che vista la situazione l’europarlamentare non sarebbe in grado di mantenere per molto tempo ancora.