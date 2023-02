Qatargate, l’eurodeputato Marc Tarabella in stato di fermo

Tarabella si è sempre detto estraneo alle accuse a lui rivolte nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Nell’ambito della suddetta indagine, diversi europarlamentari sono stati accusati di aver ricevuto soldi dal Qatar e dal Marocco per dare il loro sostegno politico al fine di migliorare l’immagine dei due Paesi agli occhi della comunità internazionale e della Plenaria europea.

Tra qualche ora, dopo averlo sentito, il giudice istruttore dovrà decidere se trasformare il fermo in arresto.

Marc Tarabella in stato di fermo

Lo hanno portato via dalla sua casa di Anthisnes, in Vallonia, e lo hanno posto in stato di fermo a Bruxelles per essere interrogato. Il fermo di Tarabella arriva una settimana dopo la revoca dell’immunità per lui e l’eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino.

Con la revoca dell’immunità, gli inquirenti hanno ricevuto il via libera per interrogare sia lui che Cozzolino. Gli investigatori belgi hanno perquisito l’appartamento di Tarabella, concentrandosi sulla cassaforte di una banca situata a Liegi e su alcuni uffici del municipio di Anthisnes, del quale il politico è borgomastro.

La svolta dopo la confessione di Panzeri

In mattinata l'eurodeputato, che gli investigatori considerano uno dei più vicini al sistema corruttivo guidato dell'ex eurodeputato di Articolo 1, Antonio Panzeri, è stato ascoltato dal giudice.

La nuova svolta nelle indagini arriva grazie, presumibilmente, anche alla confessione di Panzeri, che ha ottenuto uno sconto di pena in cambio delle sue parole.