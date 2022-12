Qatargate: “Leader preoccupati per le indagini in corso”

Continua l’inchiesta delle autorità belghe sul cosiddetto Qatargate e alcune fonti Ue riferiscono che i leader mondiali sono preoccupati.

Il timore principale è quello relativo al danno di immagine per le istituzioni europee.

Lo scandalo del Qatargate

Continua lo scandalo Qatargate, che vede coinvolti diversi deputati europarlamentari come Eva Kaili e compagno, entrambi arrestati insieme ad altri nomi importanti come Antonio Panzeri, considerato dagli inquirenti il manovratore del giro di bustarelle distribuite dal Qatar e Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale di No Peace Without Justice, scarcerato ma sotto sorveglianza elettronica.

Secondo i dati emersi, sembra che abbiano ricevuto denaro dall’Emirato al centro della cronaca per i discussi mondiali di calcio in corso, per parlare bene e migliorarne l’immagine, rovinata dalle polemiche del mancato rispetto dei diritti umani.

Con diverse accuse, come corruzione, riciclaggio di denaro e associazioni a delinquere, la Procura ha confermato gli arresti di Eva Kaili, Francesco Giorgi e Panzeri poiché nelle loro abitazioni sono stati sequestrati un totale di 1,5 milioni di euro e ora gli inquirenti stanno cercando di capire chi materialmente li abbia ricevuti dall’Emirato.

Molte di queste banconote erano ancora imballate, provenienti quindi da un istituto e avvolte nella plastica dove si spera di trovare impronte digitali utili alle indagini.

Intanto, fonti Ue fanno sapere che i leader mondiali sono molto preoccupati perché temono un danno di immagine irreparabile.

I leader mondiali sono preoccupati

Durante un incontro tra i leader dei Paesi Ue e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, è emerso che i capi di Stato temono le ripercussioni che l’indagine possa avere sui membri dell’Ue, poiché è condotta ad ampio spettro per capire chi accusare di corruzione.

Anche chi non c’entra nulla insomma sarà marchiato indelebilmente da questa vicenda.

I timori sono legati al fatto che l’opinione pubblica non fa differenza fra le varie istituzioni europee quindi il danno di immagine macchierà tutte le istituzioni e non solo il Parlamento.

La fonte precisa che tutti cono preoccupati della situazione, ad ogni modo i leader mondiali sostengono la Metsola nelle sue iniziative per agevolare i controlli in Parlamento, mostrando quindi assoluta trasparenza e collaborazione co le autorità.

Durante la discussione sono state anche affrontate tematiche “sensibili”, dato che l’indagine della magistratura belga è partita grazie alla Sureté de l’Etat, l’intelligence del Regno.

L’attuale legislatura Ue arriverebbe a termine anche se l’inchiesta sulla presunta corruzione ad opera non solo del Qatar ma anche, come è emerso, del Marocco, dovesse coinvolgere una sessantina di deputati europarlamentari.

“tutti verrebbero rimpiazzati poiché l’istituzione è funzionale e resterà tale, altriemnti avrebbero vinto i corrotti”

ha affermato nell’Aula di Strasburgo, Philippe Lamberts, che poi ha aggiunto