Qatargate, Eva Kaili rimarrà in prigione in Belgio per almeno un mese

La decisione della Procura federale del Belgio sull’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili è arrivata nel pomeriggio di oggi.

Eva Kaili rimane in Belgio: la decisione della Procura

I giudici hanno comunicato che l’ex vicepresidente del Parlamento Ue rimarrà in carcere nell’ambito dell’inchiesta rinominata Qatargate. La nota, diffusa dalla Procura federale, parla di ordinanza emessa stamattina e della proroga di un altro mese dunque di detenzione in carcere per Kaili.

Kaili inoltre secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine avrà tempo 15 giorni per presentarsi davanti alla corte d’appello di Bruxelles, qualora decidesse con i suoi avvocati di effettuare ricorso a tale sentenza. Ma al momento dovrà rimanere in Belgio, conclude la nota della procura federale, che conferma la decisione di mantenere in carcere la politica greca per motivi precauzionali.

Non ci sono altre informazioni riguardo alle indagini, conclude la nota. Indagini che rimangono sotto la luce dei riflettori anche nel contesto politico italiano. Dopo il coinvolgimento infatti di deputato ex democratici e socialisti, anche il Pd è stato chiamato a prendere una posizione riguardo alle investigazioni in Euro Parlamento.

Proprio su Kaili e Qatargate è intervenuto in queste ore Pierfrancesco Majorino, chiamato a rispondere anche dopo la fiducia dei Cinque Stelle nella corsa alle elezioni Regionali in Lombardia.