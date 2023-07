Dopo due giorni di intenso dibattito, mercoledì sera si è concluso il vertice Nato a Vilnius, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che pur non ottenendo il suo desiderio principale ovvero quello di una piena adesione alla NATO, ha comunque avuto garanzie per un percorso semplificato per il futuro all’interno dell’alleanza e una serie di altre misure di sicurezza da parte degli alleati occidentali. Putin ha ovviamente espresso il suo parere riguardo a Kiev e ai suoi alleati, mettendoli in guardia sulle conseguenze delle loro azioni.

Al suo ritorno a Kiev, il presidente ucraino ha ricevuto una notizia controversa e discussa ovvero la confermato che l’Ucraina ha ricevuto munizioni a grappolo dagli Stati Uniti. Nel mentre, le truppe cercano di proseguire la loro controffensiva contro la Russia.

La CNN ha riportato le parole delle autorità ucraine che sostanzialmente rivelano che sebbene non abbiano ancora utilizzato queste munizioni ed è stato dichiarato che non verranno utilizzate in maniera superficiale, le cose potrebbero cambiare radicalmente e di conseguenza anche la situazione sul campo di battaglia.

L’Ucraina ha precisato che non utilizzerà queste munizioni nelle aree civili, per evitare di mettere a rischio la popolazione.

Gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina

La situazione in Ucraina è complicata, le difese aeree che hanno riferito di aver abbattuto un importante attacco lanciato dalla Mosca a Kiev durante la notte. Sono stati lanciati due missili da crociera e 20 droni di fabbricazione iraniana secondo le autorità locali. L’attacco ha causato la morte di una persona mentre due sono rimaste ferite.

Si tratta della terza notte di attacchi russi sulla capitale ucraina.

La NATO, durante il vertice appena concluso in Lituania, ha espresso il suo sostegno a Kiev e ha aumentato la presenza militare nella regione, ma la situazione non è ancora chiara e resta in continua evoluzione.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha espresso certezza riguardo all’adesione dell’Ucraina alla NATO, una volta terminata la guerra con la Russia.

“Non ho dubbi che l’Ucraina aderirà alla NATO“, ha dichiarato Austin in un’intervista con Wolf Blitzer della CNN, dopo il vertice NATO di due giorni a Vilnius, in Lituania. Austin ha sottolineato che c’è ancora del lavoro da fare per portare l’equipaggiamento dell’Ucraina agli standard della NATO, ma ha assicurato che l’Ucraina sarà sostenuta in questi sforzi.

Il vertice NATO di quest’anno si è concentrato sulla questione dell’Ucraina e sul suo futuro all’interno dell’alleanza. Mentre il presidente ucraino Zelensky sperava di ottenere un’adesione formale alla NATO, l’alleanza ha invece confermato che il futuro dell’Ucraina è nella NATO, senza specificare quando questo futuro potrebbe iniziare. Tuttavia, l’alleanza ha accettato di semplificare significativamente il processo di offerta dell’Ucraina, trasformando un processo in due fasi in un processo in una fase.

Lo scorso anno a madrid, durante il vertice precedente, Svezia e Finlandia hanno ricevuto l’ invito dei membri dell’alleanza. L’adesione dell’Ucraina alla NATO non è stata formalizzata, ha dato un segnale forte del suo sostegno all’Ucraina e del suo impegno per garantire la sicurezza nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno raggiunto un “punto di svolta nella storia” durante l’incontro con i leader nordici.

Parlando accanto al presidente finlandese, Biden ha sottolineato che la lotta in Ucraina riguarda la sovranità, la sicurezza e la libertà stessa, non solo il futuro del Paese.

Il presidente ha elogiato i passi compiuti dagli Stati Uniti, dalla Finlandia e da altri alleati per creare un percorso chiaro per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza militare della NATO.

Biden ha anche chiarito che gli Stati Uniti non stanno aspettando che l’adesione alla NATO sia finalizzata per impegnarsi per la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina.

Il presidente ha celebrato l’adesione della Finlandia alla NATO e la notizia che la Turchia ha abbandonato le sue obiezioni all’adesione della Svezia. L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto entrambi i Paesi a spingere per l’adesione alla NATO.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha affermato che la situazione nel suo paese, che confina con la Russia, rimane calma sulla scia del successo della sua candidatura all’adesione, aggiungendo che “i finlandesi si sentono più sicuri”.

Il presidente Usa ha sottolineato che l’alleanza è più unita che mai e ha fatto riferimento alla Svezia, che presto diventerà il 32° alleato della NATO. La comunità internazionale continua a seguire gli sviluppi nella regione con grande preoccupazione, ma l’impegno della NATO e dei suoi alleati occidentali per la sicurezza nella regione è evidente.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che non c’è alcuna possibilità che l’Ucraina vinca la guerra contro la Russia. In una conferenza stampa con il presidente finlandese Sauli Niinisto a Helsinki, Biden ha affermato che la Russia non può mantenere le sue risorse per continuare la guerra per anni e che Putin alla fine deciderà che non è interessato alla situazione in Ucraina, economicamente, politicamente o altro.

Ha anche detto di sperare che Kiev faccia progressi nella sua attuale controffensiva per stimolare una soluzione negoziata, ma ha anche sottolineato che la mancata ammissione immediata dell’Ucraina alla NATO non dovrebbe incoraggiare Putin.

Le autorità ucraine stanno continuamente sigillando e fortificando il confine settentrionale con la Bielorussia e la Russia, per impedire l’invasione di gruppi di sabotaggio nemici e l’attraversamento del confine da parte di veicoli blindati. Il tenente generale Serhii Naiev, comandante delle forze congiunte, ha dichiarato che l’Ucraina sta creando barriere ingegneristiche direttamente lungo il confine di stato, scavando fossati anticarro e installando campi minati appropriati per rendere quella zona di confine “impraticabile“.

Negli ultimi dieci giorni, i militari ucraini hanno installato 30 campi minati e barriere anticarro, utilizzando più di 5,8mila mine, realizzato circa 5.000 metri di trincee e 6.500 metri di fossati anticarro, e creato postazioni di tiro protette. Ma la creazione di queste barriere non garantisce la sicurezza totale, poiché ci sono segnalazioni di incursioni di gruppi di sabotaggio nemici.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che non crede che ci sia una prospettiva reale che Putin utilizzi armi nucleari, in quanto l’Occidente, la Cina e il resto del mondo hanno esortato la Russia a non farlo. Tuttavia, la Russia ha il più grande arsenale di armi nucleari al mondo, con 4.477 testate nucleari dispiegate e di riserva, comprese circa 1.900 armi nucleari tattiche, secondo la Federazione degli scienziati americani.

Nonostante la preoccupazione per la retorica di Putin sulle armi nucleari, i funzionari statunitensi hanno ripetutamente minimizzato il rischio che la Russia le utilizzi. A marzo, un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che non c’è alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a utilizzare un’arma nucleare.

Nel mentre emerge anche una nuova apparizione di Putin durante la quale il presidente russo ha esternato la sua posizione riguardo agli argomenti più impellenti tra cui l’accordo sul grano del Mar Nero.

La nuova dichiarazione di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato nuovamente da apparire in pubblico e ha precisato che Mosca potrebbe abbandonare l’accordo sul grano del Mar Nero, dato che le sue richieste non sono state prese in considerazione e la scadenza dell’accordo è prevista per lunedì.

Il leader del Cremlino ha sottolineato che una delle principali richieste russe è quella di consentire l’accesso ai meccanismi di pagamento internazionali attualmente fuori dai limiti delle banche russe a causa del regime di sanzioni internazionali.

Outi ha affermato che, nonostante la Russia abbia esteso volontariamente l’accordo molte volte, nessun punto relativo agli interessi russi è stato soddisfatto. Pertanto, ha minacciato di sospendere la partecipazione della Russia all’accordo se le sue richieste non saranno soddisfatte. Ha dichiarato che la Russia si unirà all’accordo solo se tutte le promesse fatte a Mosca saranno mantenute.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha inviato una lettera a Putin con una proposta per mantenere in vita l’accordo sul grano del Mar Nero.

Come riferito: “L’obiettivo di tale proposta è quello di rimuovere gli ostacoli che incidono sulle transazioni finanziarie attraverso la banca agricola russa, una delle principali preoccupazioni espresse dalla Federazione Russa, e consentire contemporaneamente il flusso continuo di grano ucraino attraverso il Mar Nero.”

Il Ministero degli Esteri russo ha precedentemente rifiutato una formula che creerebbe una filiale di una banca russa che potrebbe essere autorizzata a connettersi con il sistema finanziario internazionale, rappresentando ancora un ostacolo alla soluzione del problema.

L’accordo sul grano del Mar Nero è importante per permettere alle forniture globali di grano di raggiungere i mercati internazionali attraverso corridoi sicuri. Se l’accordo non sarà rinnovato, i commercianti affermano che i prezzi del grano aumenterebbero, anche se le forniture globali non sono così limitate come lo erano l’anno scorso.

Anche se ci sono rotte alternative per le esportazioni ucraine di grano, come quella su rotaia attraverso l’Europa orientale, queste non possono far fronte prontamente al volume che l’Ucraina vuole esportare. La Romania ha rinnovato i collegamenti ferroviari e le strutture di stoccaggio, ma il suo porto principale è già intasato di navi in ​​attesa.

Dopo le parole emerse dal capo di Stato russo Putin, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha esortato il leader di Mosca a prolungare l’accordo sul grano del Mar Nero, sottolineando che la mancanza di un accordo porterebbe all’insicurezza alimentare globale. Von der Leyen ha anche dichiarato che il mondo sta guardando e che la palla è ora nel campo di Putin.

È importante che la presidente della Commissione europea abbia sollevato la questione dell’accordo sul grano del Mar Nero e abbia sottolineato la sua importanza per l’insicurezza alimentare globale.