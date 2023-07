Putin è pronto ad inviare grano gratis a 6 Paesi dell’Africa

By

Putin ha aperto il summit Russia – Africa affermando di essere pronto a fornire per i prossimi mesi grano gratuitamente a sei Paesi africani, per un totale che oscilla tra le 25 e le 50 tonnellate. Nessuno sicuramente si sarebbe mai aspettato una scelta simile visto che Ucraina e Nato temevano che avrebbe usato il summit per creare accordi commerciali con i Paesi africani anche sul grano.

Putin ha poi ribadito la sua intenzione di voler migliorare i rapporti commerciali con gli Stati africani sotto ogni punto di vista, intenzione condivisa anche degli Stati africani che ritengono la Federazione Russa un partner speciale. Durante il vertice si parlerà anche della pace tra Russia e Ucraina, sono previsti incontri bilaterali con le varie nazioni africane e il presidente Putin.

Putin ha annunciato d poter inviare grano gratuitamente ai Paesi africani

Si è aperto il summit Russia-Africa tanto atteso negli ultimi giorni e ad aprire l’evento è stato proprio il presidente russo Vladimir Putin.

Vladimir Putin nel suo discorso di apertura ha spiazzato tutti facendo una dichiarazione che nessuno si aspettava fino ad ora, ha infatti affermato che nei prossimi 3/4 mesi la sua nazione è pronta ad inviare grano gratuitamente ai Paesi africani.

La Russia potrà perciò inviare cereali a costo zero a Mali, Burkina Faso, Zimbabwe, Repubblica Centraficana, Somalia e Eritrea per un totale che oscilla tra le 25 e le 50mila tonnellate.

Putin ha affermato che la sua nazione si aspetta un raccolto record quest’anno quindi è perfettamente in grado di sostituire il grano ucraino prendendo perciò il suo posto completamente.

La Nato e l’Ucraina si aspettavano che Putin avrebbe tentato di vendere il proprio grano ai Paesi africani e che durante il summit avrebbe preso vari accordi commerciali con le nazioni che hanno aderito, sicuramente la scelta di offrirlo gratuitamente ha spiazzato tutti quanti.

Quello che è certo però, che non è una novità che Putin aveva intenzione di sostituire il grano ucraino con quello russo, già in un lungo articolo pubblicato sul sito istituzionale della nazione russa aveva avanzato questa possibilità.

Nell’articolo infatti lo stesso Putin ribadiva i stessi concetti che ha espresso oggi all’apertura del summit, ossia che la Russia quest’anno avrà un raccolto record e quindi può sostituirsi completamente all’Ucraina nell’esportazione di grano verso i Paesi africani.

Il lungo articolo intitolato: “Russia e Africa: unire gli sforzi per la pace, il progresso e un futuro prospero” Putin rassicurò i suoi connazionali affermando che questa scelta non avrebbe comportato alcun costo per la Russia.

Sempre nello stesso articolo aveva chiarito che era intenzionato a continuare a fare ogni sforzo possibile, nonostante le sanzioni, per distribuire grano e generi alimentari di ogni genere, fertilizzanti e quant’altro alle nazioni africane.

Putin è interessato a creare maggiore collaborazione con gli Stati africani

Sia nel suo articolo che nel suo discorso di apertura al summit Russia – Africa ha voluto ribadire che la nazione russa ha tutta l’intenzione di migliorare, sviluppare e approfondire la cooperazione con tutte le nazioni africane.

Da quanto riportato dalla Tass questo suo invito è stato ben accolto dai Paesi africani, Unione Africana avrebbe infatti confermato che gli Stati africani sono pronti a collaborare con la Federazione russa sotto ogni direzione, e che per loro la Russia è un partner speciale.

Queste sarebbero state le dichiarazioni di Azali Assoumani, presidente dell’Unione Africana, durante il summit che si sta svolgendo in queste ore nella città di San Pietroburgo.

A partecipare al summit ci sono le delegazioni di ben 49 Paesi africani, inclusi 17 capi di Stato tra di loro anche Cyril Ramaphosa il presidente sudafricano.

Durante l’evento si parlerà anche di Ucraina e del possibile percorso di pace tra Russia e Ucraina. Per tutto il vertice Putin condurrà colloqui bilaterali con i diversi leader.

Intanto un’altra notizia ha lasciato tutti di stucco a quanto pare al summit sarebbe presene anche Yevgeny Prigozhin, il capo della Wagner che poche settimane fa aveva tentato una rivolta contro i capi militari ucraini.

A riportare la notizia è Nexta Tv che ha pubblicato una foto in cui Prigozhin stringe la mano ad un rappresentate della Repubblica Centraficana a San Pietroburgo, quindi se così fosse il capo della Wagner ha libero accesso anche agli eventi a cui partecipa lo stesso Putin.