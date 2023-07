Pullman prende fuoco sulla A12, 37 feriti tra cui un bambino

By

Nella giornata di ieri un pullman di turisti milanesi ha preso fuoco sulla A12, sono 37 le persone in ospedale che sono rimaste ferite. Purtroppo di loro anche un bambino di 9 anni e una donna incinta. Ancora ignare le cause che hanno portato all’incendio del mezzo.

A causa dell’incendio è stato necessario chiudere completamente l’autostrada A12 nel tratto tra Recco e Nervi sia in direzione Genova che in direzione Livorno. Questo ha causato code di oltre 10 chilometri nelle strade limitrofe, la circolazione è ripresa nella notte in modo quasi del tutto regolare.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 luglio 2023, un pullman ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo che si trova sulla A12 nel tratto che va tra Recco e Nervi in direzione di Genova.

Sul pullman c’era un gruppo di turisti di Milano. Sono 37 le persone che sono rimaste ferite e che sono state trasportate in ospedale.

25 di loro sono risultate intossicate a causa del fumo che si è divampato dall’incendio, 12 sono sotto shock. Tra i feriti ci sono anche un bambino di 9 anni e una donna incinta. Inoltre una dei feriti si è fratturata una gamba mentre fuggiva dal pullman.

Tutti i feriti sono stati soccorsi e portati agli ospedali più vicini, una parte si trova adesso a San Martino , un’altra a Galliera e un’ultima parte a Villa Scassi di Genova.

Il ferito più grave al momento risulta essere l’autista del pullman che è andato a fuoco per lui è stato necessario ricorrere alla camera iperbarica.

Il fumo divampato dall’incendio del pullman ha invaso completamente la A12 in entrambe le direzioni e questo ha comportato il blocco di entrambe le carreggiate.

Al causa del fumo nella galleria che ha invaso le aeree circostanti anche altri passeggeri di altre vetture in coda hanno accusato malesseri per il fumo.

Anche per loro è stato necessario ricorrere alle cure del personale sanitario medico accorso sul posto in poco tempo sul luogo dell’incendio.

Tutti i passeggeri sono riusciti ad evacuare dalla galleria e sono stati medicati all’interno dell’area di servizio di S. Ilaro. Oltre al personale di soccorso sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per poter domare le fiamme.

Le fiamme hanno però causato un intenso fumo nero all’interno della galleria e proprio per questo motivo sono state inviate nei soccorsi 2 auto mediche e sette ambulanze.

Oltre a loro sul posto anche Polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Al momento l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e questo ha determinato la necessita, per i viaggiatori, di trovare strade alternative.

Ciò ha formato in entrambe le direzioni più di 10 chilometri di coda che sono aumentate nelle ore successive, e per questo le autorità hanno chiesto di sospendere le partenze e i transiti nella zona.

Autostrade per l’Italia ha rilasciato un annuncio dicendo: “Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure”.

Aspi ha spiegato che c’è fumo su entrambe le carreggiate in seguito all’incendio del pullman e perciò non è possibile il transito. Ha inoltre invitato a chi viaggia verso Genova di uscire a Recco e rientrare nell’A12 solo a Nervi.

Chi invece viaggia verso Livorno dovrà fare il contrario, uscire a Nervi e rientrare poi in autostrada a Recco. Aspi ha reso noto che la risoluzione dell’evento richiede tempi lunghi e ha poi continuato dicendo che: “la Via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente.”

Lo sviluppo dell’incendio

L’incendio del pullman si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, domenica 9 luglio 2023, e già alle 18:30 è stato necessario chiudere l’autostrada A12 per permettere i soccorsi e il salvataggio dei feriti.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio solo alle 20:30 concludendo le operazioni di spegnimento e di raffreddamento del mezzo che ha preso fuoco.

L’aria all’interno della galleria però è rimasta irrespirabile, proprio per questo molte delle persone in coda hanno lasciato i veicoli uscendo a piedi dalla galleria.

Questi automobilisti hanno ripreso le loro vetture solo in un secondo momento, fortunatamente per loro le vetture non sono state danneggiate dalle fiamme.

La protezione civile si è presentata sul luogo e si è occupata di assistere le persone che erano in coda sull’autostrada.

L’autostrada è stata chiusa al traffico alle 18:30. Dopo le 20:30 è stato aperto un varco tra le carreggiate per poter permettere agli automobilisti in coda di potersi rimettere in viaggio.

Le auto hanno dovuto percorrere un tratto in contromano per poi dover uscire alla prima uscita disponibile. Questo ha permesso di alleggerire il traffico che si era creato. Dopo di che si è aperto il varco nell’altra direzione per poter defluire il traffico anche li.

Molti dei automobilisti che sono arrivati in seguito e si sono trovati a fare la fila hanno riferito che nelle uscite precedenti e nei cartelli di segnalazione non c’erano stati annunci di nessun genere dell’incidente.

Man mano che le ore sono passate il fumo si è dissolto e la circolazione è ripresa a pieno ritmo in entrambe le direzioni. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio del mezzo.