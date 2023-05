Pullman con a bordo 20 studenti si ribalta in provincia di Brescia

Un pullman con 20 studenti diretti a scuola si è ribaltato in provincia di Brescia. Un grande spavento, ma per fortuna non si contano morti, ma solo contusi. È accaduto ad Azzano Mella. Coinvolto anche l’autista del mezzo. Tra i feriti lievi, anche una donna che è stata portata in ospedale in codice giallo.

Pochi minuti prima delle 7 di questa mattina, un pullman con a bordo una trentina di persone si è ribaltato in provincia di Brescia. Tra i passeggeri, anche una ventina di studenti che si stavano recando a scuola. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi in codice rosse, con auto mediche, ambulanze e anche elisoccorso. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia locale e i Carabinieri, che si stanno occupando ora di effettuare i rilievi per capire la dinamica dell’accaduto.

Pullman si ribalta in provincia di Brescia, a bordo anche una ventina di studenti diretti a scuola

È quanto accaduto questa mattina ad Azzano Mella, in Via Caduti del Lavoro, sulla strada che da Cordicelle porta ad Azzano. Per motivi ancora da accertare, un autobus con a bordo una trentina di persone si è ribaltato, finendo su un fianco. Coinvolte 27 persone, tra cui una ventina di studenti di un istituto scolastico della zona che si stavano recando in classe.

I mezzi di soccorso si sono subito attivati in codice rosso, raggiungendo il luogo dell’incidente, per aiutare i passeggeri. Ad arrivare, due auto mediche, quattro ambulanze e anche un elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i militari dell’Arma, intervenuti per eseguire i rilievi del caso.

fortunatamente, non ci sono stati morti, ma solo feriti lievi o contusi. Delle persone sono state portate alla struttura ospedaliera più vicina in codice giallo e verde. Stando alle prime ricostruzioni fornite dagli occupanti, il mezzo del Comune ha cominciato a sbandare durante il tragitto, ribaltandosi poi nella scarpata a bordo strada.

A seguire il veicolo, un altro pullman, i cui viaggiatori, altri studenti, hanno aiutato immediatamente le persone coinvolte ad uscire dall’interno. Presenti anche alcuni genitori dei ragazzi, che oltre a prestare i primi soccorsi, hanno allertato subito il 118.

Pullman ribaltato, sul posto anche i sindaci dei comuni limitrofi

Ad accorrere sul luogo dell’incidente, anche i primi cittadini dei Comuni di Azzano e Dello. “Sono stato avvisato direttamente da mio figlio che era sul pullman. Fortunatamente i ragazzi stanno tutti bene, al netto di qualche piccola botta. Solo una signora è stata portata in pronto soccorso per accertamenti. Ma per quello che è successo è andata veramente bene” ha spiegato Riccardo Canini, sindaco di Dello.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma si pensa si possa essere trattato di o un cedimento stradale, o un problema causato dal maltempo, come ha riferito Matteo Ferrari, sindaco di Azzano, anch’egli giunto sul posto: “Tanto spavento, davvero, sono situazioni che non vorremmo mai registrare, complice la pioggia e la strada sporca, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi”.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che si trovano ora nella zona proprio per accertare cosa sia accaduto. Un incidente che solo per miracolo non si è tramutato in una tragedia.