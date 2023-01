Pulisce i polmoni e ti fa smettere di tossire: fatto in casa con ingredienti naturali

È un must have da tenere in casa, che non solo pulisce i polmoni ma fa smettere anche di tossire all’istante: un vero toccasana.

Ci sono dei periodi in cui è necessario avere in casa uno o più prodotti, per alleviare la tosse o per pulire i polmoni dal catarro. Quando inverno e freddo prendono in sopravvento, raffreddarsi è del tutto normale. Invece di usare dei prodotti chimici o con ingredienti non del tutto naturali, non sarebbe meglio avvalersi di ingredienti di uso comune che si hanno in casa? Con questa ricetta si potrà avere una sostanza utilissima per eliminare la tosse, far bene alla gola e anche ai polmoni.

Sciroppo fai da te naturale: quali sono gli ingredienti?

Quante volte con tosse e polmoni irritati si corre in farmacia alla ricerca di un rimedio farmaceutico? Ci sono degli ingredienti naturali che possono essere presi in considerazione, con ricette che vengono tramandate dalle nonne per generazioni.

Per la preparazione di un ottimo sciroppo fatto in casa che allevia la tosse, contrasta la formazione del catarro e pulisce i polmoni gli ingredienti sono i seguenti:

Acqua 300ml

Zucchero 200 grammi

Foglie di Alloro 6

Salvia sminuzzata 1 cucchiaino

Camomilla – due bustine/1 cucchiaio

Tutti questi sono ingredienti totalmente naturali che, insieme, aiutano a contrastare ogni tipo di malessere invernale e non solo. Il procedimento è facilissimo e sono proprio gli esperti a spiegare come fare.

Procedimento per lo sciroppo naturale che elimina la tosse

Tosse e polmoni irritati non sono altro che due manifestazioni dovute al raffreddamento, ad un colpo d’aria ad un anticipo della febbre alta. Per stare meglio si consiglia sempre lo sciroppo, per questo gli esperti consigliano un rimedio completamente naturale.

Una volta che si hanno a disposizione tutti gli ingredienti dopra citati, prendere un padellino e versarci lo zucchero facendolo andare a fiamma alta. Dopo pochi minuti abbassare la fiamma e aspettare che inizi a sciogliersi.

Ora è il momento di aggiungere l’acqua e lasciare che i due elementi facciano il loro lavoro, sciogliendo piano piano lo zucchero a fuoco lento.

Nel frattempo si prende una ciotola, dove andare a mettere insieme le foglie di alloro con la salvia sminuzzata e poi un cucchiaino di camomilla. Quest’ultima può essere reperita direttamente tagliando due bustine, la quantità è di un cucchiaio totale.

Tornando allo zucchero, questo dovrebbe essersi completamente sciolto e aver assunto un colore rossiccio. Se è così si potranno unire tutti gli ingredienti che ci sono nella ciotola, mescolando sino a bollore e poi tre minuti ancora (sempre mescolando).

Spegnere il fuoco e mettere un coperchio, lasciando che lo sciroppo si raffreddi. Una volta che la sostanza è diventata fredda, si dovrà prendere un vasetto pulito/sterilizzato e un colino: versare il liquido dentro il vasetto sino a riempirlo completamente.

Chiudere ermeticamente e conservare in frigorifero per alcuni giorni. Lo sciroppo naturale per i polmoni e la tosse potrà essere assunto dagli adulti con un cucchiaino al giorno. Da evitare se in gravidanza, allattamento e comunque nei bambini chiedendo sempre consiglio al proprio pediatra e medico di fiducia.