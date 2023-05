Psg, paura per Sergio Rico: il portiere vittima di trauma cranico a seguito di una caduta da cavallo

Dalla gioia alla paura nel giro di poche ore: questo è ciò che stanno provando i fan del Psg, dopo aver appreso dell’incidente del portiere Sergio Rico. Lo spagnolo, poche ore dopo la conquista del titolo di campione di Francia del Paris Saint Germain, era partito con la moglie per l’Andalusia. È in questa regione che questa mattina è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava a cavallo. Ad assistere impotente alla scena, proprio la consorte. Pare che il cavallo su cui era in sella si sia scontrato con un altro animale, provocando la sua caduta di testa. Il calciatore è stato portato in ospedale d’urgenza con l’elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti.

Il vice di Donnarumma al Psg è rimasto vittima questa mattina in Andalusia di un incidente a cavallo. Ieri il Paris Saint Germain si è aggiudicato il titolo per l’11esima volta di campione di Francia, e ai giocatori sono stati regalati due giorni di vacanza. Sergio Rico ne ha quindi approfittato per prendere un volo privato per El Rocio in compagnia della moglie, e questa mattina si stava godendo una passeggiata a cavallo quando il suo animale è stato travolto da un cavallo in fuga. Ciò ha provocato la rovinosa caduta del 29enne, che ha battuto la testa con violenza sotto gli occhi della consorte. Una volta arrivati i soccorsi, lo sportivo è stato trasportato con un elicottero all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sarebbero gravi e preoccupanti, e dovrà essere sottoposto ad esami approfonditi per determinare se la sua situazione potrà migliorare.

Paura per Sergio Rico, il portiere del Psg cade da cavallo e batte con violenza la testa. Le sue condizioni sarebbero “molto preoccupanti”

Ieri il Psg ha vinto per l’11esima volta il titolo di campione di Francia, e per l’occasione la società calcistica ha deciso di regalare ai suoi giocatori un paio di giorni di vacanza. Sergio Rico, portiere vice di Donnarumma, ha quindi scelto di partire con un volo privato per l’Andalusia, assieme alla compagna.

Molto credente, già partecipante a diverse processioni religiose, pare dovesse prendere parte proprio a una di esse nelle prossime ore. Questa mattina, intorno alle 9, Rico stava facendo una passeggiata a cavallo con la moglie nei dintorni di El Rocio, quando per ragioni ancora da chiarire, un cavallo in fuga si è scontrato con il suo, provocandone la caduta di testa. Pare inoltre che uno zoccolo dell’animale sia finito sul suo collo.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della moglie. Il calciatore è quindi stato trasportato in elicottero all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia. Rico avrebbe perso i sensi, e sarebbe ora sotto osservazione, in attesa di essere sottoposto ad altri esami per valutare eventuali danni. Per i medici, le sue condizioni sarebbero molto preoccupanti. La società di calcio parigina ha fatto sapere a L’Esquire di monitorare con attenzione la condizione del suo giocatore.

Sergio Rico, la carriera del calciatore spagnolo, dalle giovanili nel Siviglia, alla grande occasione con il Psg

Nato nel 1993 a Siviglia, dopo aver mosso i primi passi in squadre minori, nel 2011 è arrivato al Siviglia Atletico, in cui è rimasto per tre anni, passando quindi al Siviglia, dove ne è diventato il portiere titolare e con la quale ha vinto un’Europa League, giocando in quasi tutte le partite, finale inclusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Rico Gonzalez (@sergioricogonzalez1)

Nel 2018, la squadra spagnola lo da in prestito al Fullham: in Gran Bretagna, tuttavia, non vive un’esperienza particolarmente felice, subendo parecchie reti finendo retrocesso con il club inglese, che a fine stagione lo da in prestito al Psg per fare da vice a Navas.

Riscattato dalla società francese per 6 milioni di euro, è passato ancora una volta in prestito al Maiorca, rimanendoci fino alla fine della stagione 2022. Da quest’anno è quindi tornato al Paris Saint Germain fungendo da secondo di Donnarumma, ma non è mai stato utilizzato.