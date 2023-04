“Provoca dolori lancinanti”, bellissima sì, ma è la pianta più pericolosa al mondo

È sicuramente bellissima, ma provoca sintomi da non sottovalutare: è lei la pianta più pericolosa al mondo.

Ci sono tantissime tipologie di piante nel mondo, alcune delle quali bellissime ed esotiche. Non sempre è possibile conoscerle da vicino oppure coltivarle nel giardino di casa. Altre volte, durante un viaggio è possibile entrare in contatto con qualcosa di particolare. Si viene attratti dalla grandezza, dal colore e dalla forma sino a quando non si scatena qualcosa di veramente pericoloso. È il caso della pianta più pericolosa al mondo, seppur bellissima e di grande fascino. Ma quali sono le sue caratteristiche e come si chiama? Facciamo chiarezza.

Qual è la pianta più pericolosa al mondo?

Ha un nome particolare e la sua forma è così affascinante da attirare lo sguardo. Eppure la Gympie Gympie è la pianta più pericolosa che esita al mondo, secondo gli esperti.

È un albero pungente chiamato anche Ortica Gigante Australiana – nome scientifico Dendrocnide moroides -. Non è nota ma è così bella che viene voglia di toccarla quando la si incontra. Tuttavia, i rischi sono molti e quello che scatena non è di certo piacevole.

Ad affermarlo è stato un team di ricercatori dell’Università australiana del Queensland. Gli stessi hanno attirato l’attenzione con un post su Facebook in merito allo studio svolto e la pericolosità della pianta.

Sulla pagina ufficiale del Cairns and Hinterland Hospital and Health Service è stato pubblicato qualcosa che non è passato di certo inosservato. La foto di un soggetto in ospedale con le gambe fasciate ha catturato l’attenzione, così come la didascalia.

Per fare maggiore chiarezza, il paziente si chiama Naomi ed è una escursionista. La donna ha avuto un incontro ravvicinato con la pianta di cui sopra ed è stata punta. Inizialmente ha accusato un dolore sopportabile, sino a quando non è stato necessario l’intervento dei medici del pronto soccorso. Sui social viene confermato che esiste ad oggi un trattamento per le lesioni e per il dolore provocato da questa pianta.

Studio e ricerca sulla Gympie Gympie

Il team di medici dell’ospedale Cairns ha voluto condurre uno studio e una ricerca su queste piante e su cosa siano in grado di provocare. Gli esperti spiegano che si tratta di uno tra i più grandi studi della storia della medicina.

Questa Gympie Gympie è diffusa maggiormente nell’Australia Orientale ed è una ortica gigante, che punge i turisti ignari che la incontrano accidentalmente. Rivolgendosi al medico, immediatamente, si ferma quello che è il suo effetto domino.

Questa pianta ha delle spine velenose che portano ad accusare dei dolori lancinanti anche per alcuni mesi, oltre che un eruzione cutanea considerevole. Gli esperti dicono che se mai si dovesse essere punti da questa ortica gigante è preferibile essere curati subito da un medico professionista.