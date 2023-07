Provengono delle strane urla da quel buco, quando si avvicina capisce tutto

Un uomo qualche settimana fa ha sentito delle urla provenire da un buco nella foresta. Ha capito di cosa si trattava quando si è avvicinato.

Quello che è successo ad un uomo qualche settimana fa ha davvero dell’incredibile. L’uomo era rimasto sconvolto dalle urla provenienti da un buco nella foresta e all’inizio non immaginava cos’era. Lo ha capito solamente quando si è avvicinato e così ha deciso di intervenire. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo!

Dal buco nella foresta provenivano delle urla

Una mattina di qualche settimana fa un uomo stava facendo una passeggiata in mezzo alla foresta quando all’improvviso ha sentito della urla forsennate provenire da un punto, ma non sapeva dove. Individuato che le urla provenivano da un buco sul terreno, non riusciva a capire chi potesse essere.

All’inizio aveva un po’ di paura, ma poi si fece coraggio e si avvicinò al buco. Non vide nulla, tranne qualcosa che si muoveva, ma non capiva cos’era. Dovette avvicinarsi e sporgere la testa nel buco per vedere che c’era una borsa che faceva qualcosa di molto strano!

L’uomo ha visto una borsa che si contorceva

La borsa che l’uomo aveva visto si dimenava e si muoveva contorcendosi. Ma cosa poteva esserci dentro? Le urla provenivano dalla borsa, quindi doveva esserci qualcosa. Un bambino non era sicuro, perché le urla non erano umane, ma di che animale si trattava?

Per capire meglio chi urlasse in quel modo si avvicinò ancora e allora capì. Le urla che sentiva erano di un gatto, qualcuno lo aveva messo dentro e l’animale era disperato. La sua voce straziante gli arrivava nel cuore e l’uomo non poteva stare a guardare.

Per gridare in quel modo l’animale doveva stare male o doveva comunque soffrire per qualcosa. L’uomo neanche immaginava lontanamente cosa poteva essere successo e non avrebbe mai pensato che qualcuno poteva essere così crudele da chiudere un gatto in una borsa.

Come faceva a respirare quel povero animale? Mille pensieri balenarono all’improvviso e tutti insieme nella mente dell’uomo, che si chiedeva chi avesse potuto commettere qualcosa del genere. Gli animali vanno rispettati e amati, non portati alla sofferenza, visto che sono esseri indifesi e hanno bisogno di cure e tenerezze. Tutte queste riflessioni durarono poco e l’uomo decise di fare qualcosa.

Dentro la borsa c’era un gatto legato

Con suo grande stupore l’uomo vide che nella borsa c’era un gatto legato, così non ha esitato a tirarlo fuori per liberarlo da quella sofferenza. L’animale versava in condizioni pietose, era spaventato e non poteva respirare. Ad un tratto è stato preso dalle convulsioni, scatenate sicuramente dal fatto che era stato rinchiuso nella borsa.

L’uomo da solo non poteva fare nulla per lui, così ha portato il gatto dal veterinario per farlo controllare e sottoporlo ad una accurata visita. Il medico visitò l’animale, esaminò il suo corpo e le ferite e prescrisse per lui un trattamento adeguato. L’uomo cominciò a somministrare il farmaco con il contagocce al gatto per farlo riprendere, con tanta pazienza e dedizione, e pian piano l’animale riprese a mangiare.

Presto il gatto cominciò ad avere tanta fame, ma l’uomo non poteva fargli mangiare tante cose, perché il veterinario aveva detto che doveva cominciare con poco. Così gli dava porzioni piccole di cibo, che l’animale accettava e gradiva, e giorno dopo giorno stava meglio, fino a quando non riacquistò del tutto le forze.

Dopo qualche tempo l’animale si era ripreso perfettamente, era diventato splendido ed era anche molto affettuoso. Un animale domestico da tenere in casa, un vero amico per l’uomo che si era affezionato a lui e non riusciva a capire come qualcuno aveva potuto abbandonarlo e rinchiuderlo nella borsa in mezzo alla foresta!